Zona rossa e abbonamenti per i parcheggi: le giornate non utilizzate saranno scontate

Meda: dopo l’introduzione della zona rossa l’Amministrazione comunale ha fato sapere che per gli abbonati ai parcheggi, le giornate non utilizzate saranno scontate.

Zona rossa e abbonamenti per i parcheggi

“Si informano gli abbonati alle aree di sosta a pagamento di Meda che l’importo corrispondente alle giornate non utilizzate a causa dell’introduzione della “zona rossa” verrà scontato al prossimo rinnovo” – ha fatto sapere il Comune in una nota.

Per informazioni e necessità la società di gestione del servizio ASSP ha istituito il numero verde 800 31 86 61 (servizio attivo dal lunedì al venerdì, ore 8.45/13.00, 14.30/17.30).

Ricordiamo che proprio per l’introduzione della zona rossa in Lombardia, in città è stato sospeso il pagamento delle strisce blu e anche la regolamentazione per mezzo del disco orario. Un provvedimento disposto anche da altre Amministrazioni comunali come ad esempio quella monzese.