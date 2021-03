Anche Desio partecipa a Dantedì, la Giornata che celebra Dante Alighieri

“Anche se non sarà possibile rendere il doveroso omaggio al poeta e scrittore per le restrizioni legate all’emergenza sanitaria – sottolinea l’Assessore alla Cultura Cristina Redi – proponiamo un reading teatrale trasmesso online per ricordare la Divina Commedia. L’augurio per tutti è che Dante possa anche in questo modo entrare nelle nostre case. Le sue opere non devono giacere intonse nei cassetti e nelle biblioteche, vanno analizzate e studiate con grande passione. Questa prestigiosa composizione letteraria non deve più essere solo un argomento didattico, ma che entri nella vita di ognuno di noi, lasciando una traccia. E’ quello che ci siamo prefissati, soprattutto con la lettura teatralizzata, affinché possa contribuire a valorizzare la nostra lingua italiana, la sua storia e la sua bellezza”.