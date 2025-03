"Ladri di biciclette. Fotografie del Neorealismo nell’Italia della rinascita" è il titolo della mostra che resterà esposta a Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno dal 15 marzo fino al 2 giugno 2025.

Ladri di biciclette a Palazzo Arese Borromeo

Il percorso espositivo è composto da 88 fotografie provenienti dagli archivi degli autori o da collezioni private. In mostra il lavoro artistico di 35 fotografi, raccolto per la prima volta in un’esposizione inedita, ideata e curata da Enrica Viganò e organizzata da Admira in occasione della 18esima tappa del Giro d’Italia a Cesano Maderno.

“Nel 1948 esce nelle sale cinematografiche Ladri di biciclette di Vittorio De Sica - dice Enrica Viganò, curatrice della mostra - Passerà appena un anno e Fausto Coppi, trionfatore del Giro d'Italia in sella alla sua Bianchi, diventerà l'eroe popolare di una moderna epopea. In quegli anni la bicicletta è protagonista assoluta su piani diversi che si intersecano nella vita di tutti. Nel palpitante clima della ricostruzione post-bellica cresce il mito della bicicletta che diventa strumento del quotidiano e mezzo prodigioso dell’era nobile del ciclismo.”

Cesano Maderno si prepara al Giro d'Italia

La passione per la bicicletta accomuna ancora un pubblico enorme, basti pensare che il Giro d’Italia, che farà tappa a Cesano Maderno il 29 maggio 2025, coinvolge dieci milioni e mezzo di spettatori.

“Palazzo Arese Borromeo sarà ancora una volta la cornice di una mostra di grande qualità e valore, un omaggio alla fotografia d’autore, a cui dobbiamo il racconto irrinunciabile e autentico non solo dei fatti ma anche dei sentimenti che hanno caratterizzato il nostro dopoguerra - commenta entusiasta il sindaco Gianpiero Bocca - È il primo e uno dei più importanti eventi del palinsesto culturale che abbiamo messo a punto per accompagnare la città verso il Giro d’Italia”. “In occasione del nostro coinvolgimento in un evento sportivo così importante come il Giro d'Italia, che ha come protagonista

la bicicletta, abbiamo voluto organizzare una mostra per omaggiare questo oggetto che ha attraversato diverse epoche ed espletato diverse funzioni, da mezzo di locomozione, a bottega di falegnameria ambulante, come è possibile vedere nel nostro Museo del Legno, fino a trasformarsi in strumento musicale, come nella performance che ospiteremo a Palazzo il 4 maggio ispirata a un lavoro di Frank Zappa”, aggiunge Martina Morazzi, assessora alla Cultura.

Orari: da lunedì a venerdì, 10.00-13.00 e 15.00-18.00; fine settimana, 10.00-13.00 e 15.00-19.00.

Nella foto: Carlo Cisventi, Cronache dalla Bassa. Da “Cinema Nuovo”, fotodocumentario n.39, Emilia - Romagna. 1954. © Eredi Carlo Cisventi / Courtesy Collezione Bertero, Torino