L'Università del Tempo libero torna in aula

Dopo il successo dello scorso anno, si riaprono le iscrizioni dell'Università del Tempo libero di Vimercate

Il nuovo anno dell'Università del Tempo libro

Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico dell’Università del Tempo libero di Vimercate. Dopo il successo dello scorso anno, la biblioteca ripropone nuovamente i corsi che partiranno dal prossimo ottobre

Queste le materie previste per l’anno accademico 2023/2024: Geopolitica, Scienze, Filosofia, Geografia, Storia dell’arte, Letteratura, Donne della e nella letteratura, Educazione alla cittadinanza, Storia, Itinerari artistici, Fotografia, Medicina, Alimentazione e salute, Transizione ambientale, risparmio energetico e stili di vita e Cinema.

Saranno inoltre organizzati appuntamenti speciali su Alessandro Manzoni, Giacomo Puccini e Guglielmo Marconi

Le iscrizioni

Le iscrizioni si ricevono in biblioteca entro sabato 15 luglio 2023 oppure possono essere inviate, entro la stessa data, all’indirizzo email: biblioteca.vimercate@cubinrete.it

È previsto un numero massimo di 516 iscrizioni (258 turno A e 258 turno B). Gli iscritti saranno suddivisi in 2 turni: i residenti a Vimercate hanno la possibilità di scelta tra il turno A (ore 15-17) e il turno B (ore 17-19), in caso di superamento della capienza si seguirà una priorità per età anagrafica dell’iscritto, mentre i non residenti a Vimercate hanno la possibilità di iscriversi solo al Turno B (ore 17-19).

Qualora il numero di richieste fosse superiore a 516, sarà creata una lista di attesa.

Entro il mese di settembre, ogni iscritto riceverà il calendario delle lezioni unitamente alle informazioni per il pagamento della quota d'iscrizione fissata in 80 euro. L’iscrizione sarà convalidata a pagamento avvenuto.

Confermata la sede dei corsi presso il TeatrOreno di via Madonna, 14 a Oreno di Vimercate

Per informazioni chiamare la biblioteca allo 039-6659281 / 282 o inviare una mail a biblioteca.vimercate@cubinrete.it