Oggi la prima del docufilm Faceless - storia di Fabrizio Maiello

Oggi, a Milano, la prima del documentario "Faceless - storia di Fabrizio Maiello", il docufilm di Luca Guardabascio sulla vera storia di Fabrizio Maiello, nato e cresciuto a Cesano Maderno.

Oggi la prima del docufilm Faceless

Il docufilm Faceless raccontare la vita (dall'infanzia a oggi) di Fabrizio Maiello attraverso foto e video di repertorio, interviste inedite e ricostruzione dei momenti salienti. Maiello sognava di diventare un calciatore ma un infortunio gli ha spezzato il cuore e ha cambiato il corso della sua vita, portandolo nel mondo della criminalità e infine in manicomio criminale giudiziario a Reggio Emilia. L'aveva raccontato lui stesso alla Festa dello sport organizzata dall'Amministrazione comunale l'anno scorso.

La proiezione alle 16 in Auditorium Testori

La prima proiezione del docufilm è in calendario alle 16 di oggi, venerdì 8 novembre, all'Auditorium Testori di Milano, in piazza Città della Lombardia (via Melchiorre Gioia 39) all'interno di “Sport Movies & Tv 2024”, la kermesse di cinque giorni che intreccia sport, cultura e arte, con ingresso gratuito su accredito, organizzata dalla Ficts– Federation Internationale Cinema Television Sportifs, in collaborazione con Regione Lombardia e Fondazione Milano Cortina 2026.