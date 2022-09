Silvia Parisi vince la sedicesima edizione del "Microfono d'oro" GUARDA LE FOTO

Un altro grande succssso per il Microfono d'oro sotto le stelle organizzato sabato sera ad Arcore, all'oratorio di Bernate. Sedicesima edizione all’insegna di una bellissima serata estiva, questa del Microfono d’oro sotto le stelle, svoltosi come di consueto nel cortile dell’oratorio di Bernate sabato 10 settembre 2022, come evento principale della Festa Patronale di Maria Nascente.

La tradizionale gara canora arcorese è stata organizzata dall’associazione teatrale arcorese "Compagnia del Labirinto", che festeggia quest’anno i suoi primi 15 anni di attività e che l’ha dedicata come ogni anno a uno dei soci fondatori, Tino Garancini, scomparso alcuni anni fa.

Il duo Zucano Donati alla conduzione della serata

L’evento, coordinato dal direttore artistico Marzio Goldonetto è stato presentata dalla ormai affiatatissima e simpaticissima coppia Domenico Zucano e Paola Donati.

I cantanti in gara in questa edizione sono stati 16: Giada Borgato, Vittoria Germanò, Marco Brunello, Lucia Lella, Gabriel Marsiglio, Aurora Magrelli, Alessandro Cioko, Silvia Parisi, Anna Ketti Belgiovine, Carmen Bicchierai, Martina Puleo, Giorgio Mele, Alessia Romano, Sarah Colombo, Lisa Mozzi, Luca Maggioni.

Anche quest’anno era presente sul palco l’Associazione di danza arcorese Dance Gallery. Le ragazze di Gisella Pezzaglia hanno si sono esibite durante la manifestazione con le loro emozionanti coreografie. Novità di quest’anno, Dj set dalle 20,00 con alla consolle Stefano Campisi, che ha intrattenuto il pubblico presente facendolo ballare in attesa dell’inizio della manifestazione.

Kermesse aperta da Francesco Chianese

La kermesse è stata quest’anno aperta da Francesco Chianese, cantante ospite della serata che si è anche esibito a fine gara durante le operazioni di voto della Giuria, quest’anno composta dal Maestro d’orchestra Sergio Vecerina, dal cantante Ricky Chatter e dal percussionista Flavio Sibilia.

I premiati

Le premiazioni hanno visto come vincitrice del premio Platea, la giovanissima Alessia Romano, votata dal pubblico e premiata da Ivan Puleo, Presidente del comitato di Frazione di Bernate, mentre i tre vincitori votati dalla giuria di qualità sono stati:

Silvia Parisi, che si è aggiudicata il primo premio, è stata premiata dal sindaco Maurizio Bono. Seconda classificata Martina Puleo, premiata dall’Assessore alla Cultura Evy de Marco. Infine Lisa Mozzi, terza classificata, premiata dal Presidente da Daniele Bianchi , Presidente della Polisportiva Bernate.

Presente all'evento anche il sidaco Bono

Il sindaco ha chiuso la serata complimentandosi con lo Staff della Compagnia del Labirinto per il grande impegno e sforzo di mesi di lavoro per arrivare alla riuscita di una manifestazione, ormai diventata uno degli eventi più importanti della nostra Comunità, che porta non solo intrattenimento ma anche aggregazione nella nostra comunità, e il numerosissimo pubblico presente lo testimonia.

La Compagnia del Labirinto guidata dal Presidente Valerio Sala, prosegue il suo lavoro con la preparazione tra l’altro di un Musical che andrà in scena la prossima primavera, con i laboratori teatrali condotti da Patrizia Leurini e con la preparazione del Gran Galà di Natale che si terrà il 17 dicembre 2022 all’Auditorium di Bernate.

