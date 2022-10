Il sottopasso è diventato la Freccia azzurra

Il sottopasso diventa arte. Inaugurata "La Freccia Azzurra", il murale realizzato dallo street artist Cristian Sonda e dedicato a Gianni Rodari nel tunnel ciclopedonale che collega via Magenta e via Solferino.

Il sottopasso nel segno dell'arte e di Rodari

Nel pomeriggio di ieri, domenica 23 ottobre, è stata inaugurata "La Freccia Azzurra", il murale realizzato dallo street artist Cristian Sonda nel tunnel ciclopedonale che collega via Magenta e via Solferino, nei pressi della stazione ferroviaria. "Per me è motivo di grande soddisfazione, come amministratore e come padre, vedere passare questo luogo da un simbolo di degrado a un posto in cui scendere insieme ai propri figli per ammirare l’arte - le parole del sindaco, Alberto Rossi al taglio del nastro dell'opera di arte pubblica - E’ compito di tutti noi prenderci cura di questo posto".

L'artista: "L'opera magna della mia carriera"

Grande soddisfazione è stata espressa anche da parte dell’artista Sonda, che ha voluto ringraziare il quartiere: "E’ stato un lavoro di squadra di un anno e mezzo. Non è facile per uno street artist lavorare su un percorso di ventisei immagini, collegate in un’unica narrazione, e posso dire che questa è l’opera magna della mia carriera trentennale". Alla realizzazione ha collaborato Alberto Farru e gli studenti delle scuole del territorio.

La dedica a Gianni Rodari

L'opera di Cristian Sonda, milanese di 46 anni, è ispirata a “La Freccia Azzura”, il noto racconto per bambini firmato da Gianni Rodari, che domenica scorsa avrebbe festeggiato il 102esimo compleanno. Prima del taglio del nastro, nel corso della giornata il gruppo teatrale Cartanima ha proposto la lettura di alcuni estratti del racconto di Rodari, alla presenza di un folto pubblico.