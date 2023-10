Il Presidente Caimi in visita alla MC Solutions

Il Presidente della Sede di Monza e Brianza di Assolombarda, Giovanni Caimi, in visita alla MC Solutions di Vimercate.

La visita è avvenuta questa mattina, venerdì 20 ottobre. La MC Solutions di Vimercate è un’azienda, leader a livello nazionale, attiva nel settore aeroportuale attraverso la Installazione e manutenzione di impianti tecnologici a bassa tensione, in particolare il monitoraggio e controllo remoto delle luci di pista in fibra ottica.

Caimi durante la sua visita ha potuto incontrare Debora Cazzani, Marketing e Export Manager Mc Solution e Maurizio Cazzani, Genera manager Mc Solution, con cui poi ha visitato lo stabilimento.

“Ricerca e innovazione sono i migliori “strumenti” che le imprese possono utilizzare per crescere e sviluppare il loro business - sono state le parole del Presidente Caimi al termine dell'incontro. Sono leve straordinarie di cambiamento se attivate in ottica digitale e con una progettualità che tenga conto anche di un approccio profondo alla sostenibilità. Risparmio energetico e massima riduzione delle attività di manutenzione sono alcune delle caratteristiche che l’azienda MC Solution mette al centro della sua attività legata al monitoraggio e al controllo dei sistemi aeroportuali. La ricerca e lo sviluppo di prodotti sempre più innovativi sono caratteristiche che ben rappresentano il DNA delle imprese della Brianza, in particolare del Vimercatese, Polo d’eccellenza ad alto valere tecnologico”.