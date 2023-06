Dopo sei anni si sono detti addio. Cala il sipario sulla storia d'amore che due anni fa (quando era stata ufficializzata) aveva fatto il giro della Brianza, visto che riguardava una giovane modella e influencer di Camparada, Giorgia Soleri, e nientemeno che il cantante dei Maneskin, Damiano David.

Giorgia Soleri e Damiano dei Maneskin si sono lasciati

L'ufficialità è arrivata direttamente dal frontman dell'amatissimo gruppo musicale che in queste ore su Instagram ha postato una storia in cui si dichiara dispiaciuto per un video uscito sui social in cui si vede il cantante baciare una ragazza bionda.

“Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video, non era come volevamo gestire la situazione ed è stato un mio errore. Io e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci ormai da qualche giorno, quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo. Spero questa cosa non infici l’immagine di Giorgia e che possiate rispettare la delicatezza di questo momento”.

Quindi è davvero finita tra la giovane influencer di Camparada e il cantante del gruppo pop rock che negli ultimi anni sta spopolando non solo in Italia, ma anche all'estero.

Nel 2021 erano usciti allo scoperto

La loro relazione era stata ufficializzata nel 2021 sempre attraverso i social. Damiano e Giorgia, avevano deciso di pubblicare praticamente in contemporanea sui rispettivi profili Instagram, una foto che li ritraeva insieme. Sotto l’immagine, la frase che non lasciava dubbi: «Dopo quasi quattro anni si può dire, no?».

Negli ultimi due anni Damiano ha proseguito con successo la carriera con il suo gruppo e anche Giorgia Soleri ha avuto diverse esperienze, tra le quali quella come concorrente di Pechino Express di cui vi abbiamo parlato nell'ottobre scorso.