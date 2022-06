A Lentate Laura Ferrari a un passo dalla vittoria. Cinque su tredici i seggi scrutinati a Lentate che danno ampio margine di vittoria alla candidata del Centrodestra.

Netto vantaggio del sindaco uscente

Con una percentuale che si attesta tra il 65 e il 68 per cento Laura Ferrari si prepara a festeggiare e a dare il via al secondo mandato. Il sindaco uscente sta seguendo lo spoglio dalla sede elettorale della coalizione. A contendersi la poltrona di primo cittadino a Lentate sono Laura Ferrari (sostenuta da una coalizione di Centrodestra formata da Lega, Forza Italia Vivere Lentate e Fratelli d'Italia) e Marco Mondelli (sostenuto da una coalizione di Centrosinistra formata da Pd e Cittadini per Lentate). L'affluenza, alle 23 di ieri, domenica 12 giugno 2022, era del 46,37 per cento (contro il 52,65 per cento di cinque anni fa)