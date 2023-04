"Arcore avrà a disposizione 1,6 milioni di euro per le opere compensative di Pedemontana"

"Pedemontana a che punto siamo?". E' questa la domanda alla quale ieri sera, giovedì 27 aprile, il sindaco di Arcore Maurizio Bono ha cercato di rispondere durante il Consiglio comunale.

Il primo cittadino, prima dell'avvio dei lavori dell'Assise, ha preso la parola per illustrare, con l'ausilio di alcune slide, ai consiglieri le ultime novità riguardanti il passaggio dell'autostrada sul territorio arcorese.

La tangenzialina esterna si farà

Tra i passaggi fondamentali del suo discorso Bono ha confermato la realizzazzione della Tangenzialina esterna alla città. Ricordiamo che sono almeno quindici anni, se non di più, che ciclicamente l’argomento riguardante la realizzazione della "Tangenzialina esterna" alla città (per intenderci quella che dovrebbe collegare la rotonda della "Bergamina" con Usmate) torna in auge tra le pieghe delle polemiche riguardanti la costruzione dell’autostrada Pedemontana. Ma, ora, le promesse sembrano potersi tramutare in azioni concrete.

Il tracciato di Pedemontana su Arcore

"Ho incontrato i vertici di Pedemontana"

"Lo scorso 20 aprile sono stato ricevuto dai vertici di Pedemontana per avere riscontro sule domande formulate nel maggio dello scorso anno - ha sottolineato Bono - Gli stralci planimetrici evidenziano come il tratto di autostrada che si sviluppa ad Arcore è in gran parte in galleria artificiale coperta. In tali tratti è previsto il ripristino dello stato "ante operam" mentre in corrispondenza degli imbocchi e del limite di occupazione è prevista la realizzazione di opere di mitigazione. In corrispondenza dei tratti privi di copertura, essendo in corrispondenza di valli naturali, è prevista la realizzazione di attraversamenti idraulici in corrispondenza degli impulvi affiancati da attraversamenti faunistici".

Le opere di mitigazione

"Le opere di mitigazione - ha continuato il primo cittadino - verranno inoltre implementate dalle opere di compensazione, per le quali Autostrada Pedemontana nel progetto definitivo ha sviluppato una proposta di utilizzo per il budget ambientale destinato al nostro comune. Tale progetto, in accordo con il comune puà essere rivisto, fatto salvo il budget ambientale pari a 1,6 milioni di euro. Si sono detti disponibili ad esaminare le nostre proposte".

Spuntano due ciclopedonali protette al confine con Camparada e Usmate