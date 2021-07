Arcore, casa di riposo: in arrivo più posti auto per i residenti.

A dichiararlo è stato l'assessore arcorese all'Urbanistica Roberto Mollica Bisci in un post pubblicato stamattina, sabato 31 luglio 2021, su Facebook.

"Era una promessa del 2016 e dopo tanto lavoro e fatica abbiamo approvato definitivamente in Giunta il piano attuativo per la realizzazione della casa di riposo in via Sant’Apollinare", ha dichiarato l'esponente del Pd.

Approvato il piano attuativo

Gongolante, e non potrebbe essere altrimenti, Mollica Bisci. Ieri, venerdì, l’Esecutivo guidato da Rosalba Colombo ha adottato definitivamente il piano attuativo per la realizzazione della casa di riposo. L’opera, ricordiamo, verrà realizzata da "Borgo Lecco Iniziative", l’immobiliare della famiglia Perego, famosa nel mondo per il marchio Peg.

Più posti auto in via Quasimodo

"A differenza degli accordi presi in sede di adozione del piano abbiamo ottenuto dall’operatore la creazione di 10 posti auto in via Quasimodo e la disponibilità ad ulteriori opere per la sosta da definire in fase di progetto esecutivo, pari a 40mila euro - ha sottolineato Mollica Bisci - La rsa potrà ospitare ben 160 ospiti, di cui 40 per il nucleo alzheimer. E’ previsto uno sconto del 10% sulla tariffa per il 10% di posti occupati da cittadini arcoresi segnalati dai servizi sociali. Ovviamente la priorità sarà data agli arcoresi e confermiamo il contributo comunale per i cittadini che non superano i parametri ISEE per pagamento autonomo delle rette".

550mila euro di opere di urbanizzazione

Le opere di urbanizzazione che realizzerà il privato equivalgono a circa 550mila euro e sono così suddivise: parcheggio interrato da 63 posti per dipendenti e visitatori più altri 20 posti auto all’ingresso. Inoltre verrà sistemato il parcheggio che si trova lungo via Edison (davanti al collegio), verrà realizzata la pista ciclopedonale su via Sant’Apollinare e verrà sistemato il parcheggio di via Matteotti.

"Il privato si impegnerà a realizzare anche la pista ciclopedonale da via Sant’Apollinare a via Volta e, in totale, ci sarà un aumento dei posti auto pubblici sul quartiere pari a 35, senza contare gli 83 stalli di sosta riservati alla sola casa di riposo. Insomma con soddisfazione posso affermare che dopo oltre 20 anni di promesse Arcore avrà una casa di riposo convenzionata con il comune e con accreditamento regionale. Orgoglioso di aver portato a casa un servizio richiesto dai cittadini, orgoglioso di aver chiuso un cerchio che sembrava non potesse chiudersi con costanza e tenacia di chi ha in mente un progetto per la Arcore che verrà".

Il via al cantiere è previsto entro l’inverno