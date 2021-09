Arcore, dibattito elettorale tra i candidati sindaco: inviateci le vostre domande

Quale domanda vorresti sottoporre ai candidati sindaco di Arcore?

In occasione delle prossime elezioni comunali del 3 e 4 ottobre 2021 che decreteranno il successore di Rosalba Colombo alla guida di Arcore, il "Giornale di Vimercate" organizza, il dibattito elettorale alla presenza dei candidati sindaco Luca Monguzzi, Paola Palma e Maurizio Bono.

"Aperitivo con i candidati sindaco"

Il primo confronto diretto tra Luca Monguzzi ( supportato da «ImmaginArcore» e Movimento 5 Stelle), Paola Palma (Pd, «Prospettiva Civica» e «Lista Civica Futura») e Maurizio Bono (supportato da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia-Udc e «Viviamo Arcore per Bono») è in programma per venerdì 24 settembre, alle ore 17.30 nel bellissimo parco esterno del ristorante «La Bergamina» di Cascina del Bruno. Vi aspettiamo per un aperitivo con i tre aspiranti alla poltrona più importante della città.

In caso di pioggia il dibattito si svolgerà nei locali interni del ristorante.

Inviateci le vostre domande

Oltre alle domande preparate dalla redazione del Giornale di Vimercate, sottoporremo ai tre candidati sindaco anche una serie di quesiti che potrete inviarci via mail.

Spunti o richieste di chiarimento che i lettori di primamonza.it possono sottoporre direttamente ai tre candidati inviandoci una mail all'indirizzo: "elezioniarcore@gmail.com".

Le richieste dovranno pervenire via posta elettronica entro le ore 21 di mercoledì 22 settembre 2021.

La diretta Facebook

Alcune delle domande verranno sottoposte ai candidati in maniera anonima, senza svelarne l'autore.

Vi chiediamo di inoltrarci quesiti che possano valere per tutti e tre i candidati alla carica di sindaco.

Vi anticipiamo che sarà possibile seguire la diretta del dibattito elettorale tra i tre candidati anche sulla pagina Facebook "Prima Monza".