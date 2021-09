Elezioni, Giorgia Meloni in visita ad Arcore per sostenere Bono

Continua la pioggia di appuntamenti arcoresi per i big della politica nazionale in vista delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 che vedranno contrapposti i candidati sindaco Paola Palma, Maurzio Bono e Luca Monguzzi.

Dopo l'arrivo dell'ex premier Giuseppe Conte, arrivato in città lo scorso 9 settembre 2021 per sostenere la corsa a sindaco di Luca Monguzzi, ora è la volta di Giorgia Meloni.

Arriva in città Giorgia Meloni

La leader di Fratelli d'Italia arriverà in città sabato 25 settembre, alle 10.30 in Largo Vela per sostenere la corsa a sindaco del candidato del centrodestra Maurizio Bono.