L'ufficialità era arrivata solo pochi giorni fa. Ieri, mercoledì sera, ecco la prima uscita ufficiale dell'avvocato Maurizio Bono come candidato sindaco di Arcore per il centrodestra unito.

Arcore, il centrodestra unito "incorona" l'avvocato Bono come candidato sindaco

Bando alla scaramanzia. Già, perché la presentazione del candidato sindaco è avvenuta in Largo Vela, proprio di fronte a quel Municipio che il centrodestra punta a riconquistare dopo dieci anni trascorsi tra le fila dell'opposizione. E per farlo la coalizione ha deciso di puntare tutto sulla figura indicata da Fratelli d'Italia e che risponde al nome dell'avvocato Maurizio Bono, arcorese di adozione nonché tra i professionisti più rinomati del Foro di Monza.

"E' un momento molto importante per me e per tutta la squadra - le prime parole dopo l'investitura - Il mio impegno sarà totale e il primo compito sarà quello di comprendere e risolvere le principali problematiche che attanagliano questa città: è una sfida per me, ma soprattutto un dovere. Ci sono tante priorità, ma la prima è sicuramente quella di riconquistare la fiducia dei cittadini nei confronti della Pubblica Amministrazione, che deve ritornare ad essere al servizio della comunità. Ringrazio infine tutte le forze del centrodestra che hanno riposto in me la loro fiducia"

"Maurizio è la persona giusta per Arcore e gli arcoresi"

Presente alla serata anche la senatrice Daniela Santanché (FDI), che ha voluto partecipare per garantire il proprio sostegno all'avvocato Bono nella rincorsa alla fascia tricolore:

"Ci tenevo moltissimo a essere qui stasera perché credo che Maurizio sia il candidato migliore per questa grande coalizione di centrodestra che si presenterà unita alle urne: nella vita non si vince mai da soli, ma anzi vince la squadra che corre come un sol uomo. Non possiamo poi non rivolgere un sentito augurio a un cittadino illustre di Arcore, ovvero il caro Silvio Berlusconi: sono certa che anche lui sarebbe contento di rivedere la sua città tornare in mano al centrodestra. E quindi tanti auguri a Maurizio, al quale offro fin da ora tutto il mio personale sostegno in questa campagna elettorale"

Presenti gli Stati Generali

E l'unità della coalizione si è potuta notare anche dalla sfilata dei rappresentanti della politica locale e provinciale, tutti presenti per garantire supporto e fiducia al proprio candidato sindaco. Tra loro Lorenzo Belotti e Pino Tozzi, storici referenti di Fratelli d'Italia per il territorio arcorese, ma Rosario Mancino (coordinatore provinciale FDI) e Federico Romani (consigliere regionale FDI). Non sono mancati gli interventi di Claudio Bertani e Attilio Cazzaniga (Forza Italia) e di Andrea Villa, segretario provinciale della Lega.

