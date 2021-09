Arcore, la Lega presenta la squadra di candidati

La Lega presenta la squadra di candidati al Consiglio comunale arcorese che tirerà la volata per il candidato sindaco della coalizione di centrodestra Maurizio Bono.

La presentazione è avvenuta oggi pomeriggio, sabato 11 settembre 2021, in Largo Vela, davanti al Municipio, alla presenza del segretario locale del Carroccio Laura Besana e dei big della politica nazionale e regionale composta dagli onorevoli Paolo Grimoldi e Massimiliano Capitanio, i senatori Massimiliano Romeo ed Emanuele Pellegrini e il consigliere regionale Andrea Monti.

All'inizio della presentazione il segretario Besana ha subito lasciato la parola al candidato sindaco Maurizio Bono che ha sottolineato i pilastri sui quali si basa il suo programma elettorale.

Trasparenza con i cittadini, ambiente, ascolto e concretezza. Queste le parole d'ordine di Bono che non ha risparmiato frecciate polemiche all'indirizzo del candidato sindaco del Pd Paola Palma.

"Ringrazio gli amici della Lega e Laura perchè senza di loro non è possibile ipotizzare e costruire il cambiamento che vogliamo per la città e dico questo non solo per la forza dei numeri del partito ma per la grande capacità organizzativa. Loro sono sempre sul territorio, lo controllano quotidianamente e hanno la capacità di parlare e di essere compesi in maniera chiara e netta. E questo è fondamentale", ha sottolineato Bono. Parole di stima, quelle di Bono a Besana, che allontanano i dissapori nati alcune settimane fa e che avevano fatto registrare la mancanza di esponenti leghisti alla prima uscita ufficiale del candidato sindaco di centrodestra.