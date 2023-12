"Bono deve dimettersi, noi pronti ad elezioni anticipate"

"Il sindaco di Arcore Maurizio Bono prenda atto della grave situazione politica in cui versa la maggioranza e presenti le dimissioni. Noi siamo pronti ad elezioni anticipate".

E' questo il forte appello lanciato ieri sera, venerdì 22 dicembre 2023, dalle forze di minoranza di centrosinistra di Arcore (Pd, ImmaginArcore e Prospettiva Civica) che hanno indetto una conferenza stampa all'indomani della bocciatura del piano triennale delle opere pubbliche e del bilancio previsionale avvenuta in Consiglio comunale.

Presenti alla conferenza stampa, convocata nella sede del Pd di via Umberto I, Michele Calloni, Elisa Caiello, Davide Pennati, Luca Villa, Luca Monguzzi, Paola Palma e Federico Bove (assente il consigliere comunale Cheikh Tidiane Gaye per motivi di lavoro).

"Il sindaco si dimetta"

"Fin dalla cacciata del vicesindaco Pino Tozzi dalla Giunta avevamo previsto che le cose si sarebbero messe male per l'Esecutivo - ha spiegato Calloni - Certo non ci aspettavamo che la situazione potesse precipitare in maniera così repentina nel giro di poche settimane. Da quando Tozzi è stato cacciato la maggioranza ha perso due consiglieri. In aggiunta a Varrecchia e Timpano si è aggiunto anche il malcontento di Sperti. Dato che più volte il sindaco ha detto che non è ricattabile dai partiti e dai politici allora tragga le conclusioni e presenti le dimissioni".

"Una maggioranza basata solo sulle promesse"

"Oppure si metta a testa bassa per risolvere il problema e trovi una soluzione istituzionalmente compatibile che gli permetta di avere una maggioranza - ha aggiunto Monguzzi - Noi stiamo a vedere cosa succederà. Al momento siamo molto uniti ma ribadiamo un concetto fondamentale: il problema è totalmente interno ad una maggioranza che dall'inizio del mandato si regge solamente sulle parole e non sui fatti. Anche in Assise hanno letto le linee programatiche: tre cose fatte e tantissimi faremo... ".

Niente mozione di sfiducia a Bono

Dunque al momento le forze di opposizione hanno deciso di non presentare nessuna mozione di sfiducia nei confronti dell'Esecutivo, confermando i dubbi sulla convenienza di utilizzare ora questo strumento peraltro già manifestati in un nostro precedente articolo che elencava tutti gli scenari della crisi.

"Arcore non si merita tutto questo teatrino vergognoso - ha aggiunto Palma e Monguzzi - Arcore merita il meglio diceva il centrodestra in campagna elettorale, di certo non si merita questa vergogna. E' la prima volta che la città si trova davanti a questa situazione di crisi, mai accaduta in passato. Se non c'è dialogo, se non c'è più possibilità di confronto tra il sindaco e i suoi consiglieri allora il primo cittadino deve tirare le conclusioni. Abbiamo notato un irrigidimento del sindaco nei confronti di un suo consigliere (Sperti, ndr) su un argomento importante come quello di piazza Pertini".

"Collaborare va bene ma non possiamo appoggiare il sindaco su temi programmatici"