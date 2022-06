A Cesano Maderno oggi, 26 giugno 2022, è il giorno del ballottaggio per scegliere a chi affidare la fascia tricolore. Le urne restereranno aperte fino alle 23. Quindi lo spoglio delle schede.

Cesano Maderno sceglie il sindaco: oggi il ballottaggio

La sfida è tra Gianpiero Bocca, sostenuto dalla coalizione di Centrosinistra, e Luca Bosio, sostenuto dalla coalizione di Centrodestra. Con Bocca ci sono quattro civiche (ViviCesano, Alleanze Civiche, Passione Civica e Pensiero Indipendente) e il Partito Democratico; con Bosio la sua Con Bosio per Cesano e tre partiti (Fratelli d'Italia, Lega e Udc).

Al primo turno ha votato meno della metà degli elettori

Lascia libertà di voto il terzo candidato sindaco di questa tornata elettorale, Michele Santoro, Forza Italia. Niente apparentamenti nè appoggi esterni dopo il primo turno del 12 giugno. Al primo turno solo il 44,88 per cento degli aventi diritto (erano stati il 52,04 gli elettori nel 2017) si è presentato nei 33 seggi allestiti in città. Alle urne 13.775 cesanesi, 6.819 maschi e 6.956 femmine, a fronte di 30.693 aventi diritto. Bocca ha mancato la vittoria per soli 13 voti. Oggi la partita decisiva. Si parte da zero.