Clamoroso: la lista di "Burago Città Viva" rischia l'esclusione dalle elezioni

Clamoroso a Burago: la lista "Burago Città Viva" rischia l'esclusione dalle elezioni. Alla base del provvedimento emesso dalla sottocommissione elettorale circondariale ci sarebbero alcuni errori materiali nell'elenco con i nomi dei candidati consiglieri. La civica ha già presentato ricorso al Tar.

La lista di "Burago Città Viva" rischia l'esclusione dalle elezioni

A darne comunicazione è stata la stessa civica di "Burago Città Viva", che nella mattinata di oggi, venerdì 17 maggio, ha diramato un comunicato per chiarire la questione:

"A seguito della presentazione della lista Burago Città Viva, che desidera concorrere alle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale alle prossime Amministrative dell’8 e 9 giugno 2024, siamo stati convocati dalla sottocommissione elettorale circondariale per alcuni errori materiali all’interno dei nomi dei candidati che al momento ci escluderebbero dalla competizione elettorale. Si tratta di banalissimi errori di battitura commessi in totale buona fede che non possono in alcun modo impedire la partecipazione democratica.

Già presentato il ricorso al Tar

La civica che sostiene la candidatura di Luca Valaguzza ha annunciato anche di aver già presentato ricorso al Tar per scongiurare l'esclusione dalle prossime elezioni:

"Abbiamo deciso di ricorrere al Tar, che si esprimerà nei prossimi giorni. Sperando che questo ricorso venga accolto e che la nostra lista possa regolarmente concorrere alle prossime elezioni, restiamo fiduciosi e confidiamo comunque nella partecipazione democratica, sicuri che la vostra fiducia nei nostri confronti non venga mai meno, così come la vicinanza in questo momento di stallo"

La situazione

Lo stallo a cui si fa riferimento riguarda anche l'altra lista in campo, "Impegno per Burago", a sostegno del sindaco uscente Angelo Mandelli. Al momento, senza sapere se ci sarà effettivamente una seconda compagine in campo, non è stato infatti possibile né sorteggiare l'ordine con cui le liste compariranno sulle schede, né tantomeno esporre gli elenchi ufficiali dei candidati. La situazione, in un senso o nell'altro, dovrebbe comunque sbloccarsi entro l'inizio della prossima settimana quando il Tar si esprimerà sulla questione.