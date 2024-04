Comandante della Polizia locale demansionato e piazza Pertini: i nodi da affrontare per l'Esecutivo Bono

L'agenda politica arcorese della settimana non annoia mai e offre due appuntamenti importanti per l'Esecutivo di centrodestra guidato da Maurizio Bono. Il sindaco è alle prese, in primis, con il demansionamento dell'ormai ex comandante della Polizia locale Marco Bergamaschi e poi con il Consiglio comunale in programma per lunedì prossimo 22 aprile dove, tra i tanti punti all'ordine del giorno, ci sarà anche l'approvazione del Piano Triennale delle Opere pubbliche 2024/2026 che contiene ancora la voce riguardante la riqualificazione di piazza Pertini per 950mila euro.

Argomento che rischiò di far cadere l'Esecutivo, durante le festività natalizie, per via della contrarietà del consigliere di maggioranza Daniela Sperti all'intervento di riqualificazione della piazza mercatale.

Al posto di Begamaschi è arrivato Garberoglio

Stasera, mercoledì 17 aprile, è in programma un consiglio comunale a porte chiuse. Una riunione chiesta a gran voce dalle forze di opposizione per chiedere al sindaco chiarimenti circa i motivi che hanno portato Bono a demansionare Bergamaschi. Una seduta che, dicevamo, sarà a porte rigorosamente chiuse anche alla stampa.

Ricordiamo che il provvedimento attraverso il quale Bono ha demansionato Bergamaschi, togliendo all'ex comandante la posizione organizzativa del comando di via Corridoni, è entrato in vigore ad inizio aprile. Ruolo affidato a "scavalco" a Gabriele Garberoglio, già comandante a Caponago, attualmente al vertice anche del comando di Arcore per 12 ore alla settimana per tre mesi. Il sindaco non è mai entrato nei particolari dei motivi che l'hanno spinto al clamoroso provvedimento.

Ritorna il nodo piazza Pertini

Dopo la serata di stasera i riflettori si accenderanno su quanto avverrà in aula lunedì sera soprattutto alla luce di quanto avvenuto ieri sera, martedì 16 aprile, durante i lavori della commissione Lavori Pubblici.

Durante la seduta l'assessore alla partita Lorenzo Belotti ha illustrato le voci contenute nel Piano Triennale delle Opere pubbliche 2024/2026 che andrà in approvazione lunedì prossimo. E tra esse c'è ancora quella riguardante la riqualificazione della Piazza del mercato per 950mila euro.

Una voce che Sperti si aspettava fosse stata stralciata soprattutto a seguito della tregua siglata con il sindaco e l'Esecutivo. Alla fine Sperti, in commissione, ha votato a favore del provvedimento anche se ha palesato in maniera decisa tutta la sua contrarietà sul provvedimento. Sullo stesso punto il consigliere di Fratelli d'Italia Giovanni Timpano si è astenuto e la votazione è finita in parità con sei voti ponderali a favore e sei contrari anche se, è bene sottolineare che la commissione è solamente consultiva e anche un voto contrario non avrebbe pregiudicato l'iter del Triennale.

Rimane, però, il dato politico e bisognerà capire come Sperti voterà il provvedimento che ha creato molte polemiche e diversi mal di pancia.