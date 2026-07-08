La Lega

Metrotranvia, Corbetta: “Città Metropolitana copra gli extra costi”

Il capogruppo sottolinea il senso di responsabilità di Regione Lombardia, che ha stanziato altri 25 milioni di euro, ma incalza il committente affinché metta ulteriori risorse per riprendere i lavori

Metrotranvia, Corbetta: “Città Metropolitana copra gli extra costi”

Seregno · 08/07/2026 alle 14:41

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Da Regione Lombardia altri 25 milioni per far ripartire i lavori della metrotranvia Milano – Desio – Seregno. Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega in Regione: “Ora Città Metropolitana copra gli extracosti”.

“Da Regione Lombardia grande senso di responsabilità”

Oggi, mercoledì 8 luglio, in Commissione Bilancio è stato approvato l’emendamento all’assestamento di Bilancio di Regione Lombardia, che stanzia ulteriori 25 milioni di euro per la metrotranvia Milano – Desio – Seregno. “Un intervento che conferma il grande senso di responsabilità di Regione Lombardia verso un’opera che, a causa dei ritardi accumulati e del blocco dei cantieri per gli extra costi, sta causando gravi disagi per il Nord Milano e la Brianza. Ora Città Metropolitana, a cui compete la realizzazione dell’opera e la responsabilità sul blocco dei cantieri, copra gli extracosti e permetta la ripartenza dei lavori – dichiara Alessandro Corbetta – Pur non essendo responsabile degli extracosti emersi, Regione Lombardia ha deciso di fare ancora una volta la propria parte, aggiungendo nuove risorse regionali a quelle già stanziate negli anni scorsi per evitare ulteriori ritardi su un’infrastruttura fondamentale”.

“Metrotranvia, Città metropolitana copra gli extra costi”

Corbetta si rivolge anche al committente dell’infrastruttura, Città Metropolitana, i cui cantieri sono pressoché fermi: “Adesso ci aspettiamo che anche Città Metropolitana faccia la propria parte con la stessa determinazione, utilizzando risorse proprie e l’avanzo di amministrazione per coprire la quota residua degli extracosti e consentire all’opera di proseguire senza ulteriori rallentamenti. Non è accettabile che da anni i cittadini, pendolari, commercianti e attività economiche continuino a pagare il prezzo di cantieri infiniti. La Lega in Regione, ancora una volta, dimostra con i fatti di credere nelle infrastrutture strategiche per la Brianza e il nord Milano. Dopo il grande lavoro svolto per la M5 fino a Monza e per , anche su questa opera si interviene con responsabilità. Ora Città Metropolitana di Milano faccia la sua parte”, conclude Corbetta.
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