Desio sempre più bike friendly. Per il secondo anno consecutivo il nostro Comune ottiene l’attribuzione di ComuneCiclabile, il progetto sviluppato da FIAB. L’Assessore Borgonovo: “Siamo felici di questo punteggio che premia il lavoro svolto da tutta l’Amministrazione. Sempre più crescente il nostro impegno nella promozione e nelle politiche a favore della mobilità attiva”.

si conferma sempre più città. Per il secondo anno consecutivo il Comune, con una superficie die poco più di, ottiene l’attribuzione di ComuneCiclabile , il progetto sviluppato da FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) per verificare e valutare il grado di ciclabilità dei territori, cioè quell’insieme di infrastrutture e azioni che li rendono adatti ad essere vissuti e visitati con la due ruote.

“Grazie al crescente impegno nella promozione e nella realizzazione di infrastrutture e politiche a favore della bicicletta e della mobilità urbana – si legge nella motivazione del premio – FIAB assegna al Comune di Desio il riconoscimento di Comune ciclabile”, incrementando il punteggio rispetto al 2020: si passa da 2 a 3 bike-smile (il punteggio va da 1 a 5 e viene assegnato in base a diversi parametri di valutazione).

“Per riuscire a mantenere il titolo, ma soprattutto per assicurare ai nostri cittadini un alto livello di vivibilità su due ruote, il lavoro è costante e con sempre un’alta attenzione negli investimenti per la mobilità lenta – spiega il SindacoL’ emergenza sanitaria che abbiamo vissuto (e che stiamo ancora vivendo), ci ha dimostrato ancor di più quanto sia importante potersi muovere in sicurezza in bicicletta”.

“Questo riconoscimento premia tutti i lavori già realizzati e quelli tuttora in corso in favore di una mobilità attiva, uno degli obiettivi principali dell’Amministrazione comunale – spiega l’Assessore alla Mobilità Giovanni Borgonovo. A Desio, oltre alle Zone 30, diverse strade del centro diventano a precedenza pedonale. Strade dove i veicoli procedono sostanzialmente a passo d’uomo e devono dare precedenza a pedoni e ciclisti. Siamo sempre stati molto attenti alle tematiche della mobilità attiva, con un concreto cambio di prospettiva a favore delle politiche bike friendly, che rispecchiano una maggiore attenzione alle persone e all’ambiente”.

“Abbiamo ricevuto da FIAB una menzione speciale, proprio perché abbiamo dimostrato di essere protagonisti di una bike revolution, ampliando le Zone 30 e mettendo in pratica concrete politiche per la mobilità di pedoni e ciclisti, perché una Città a misura di bicicletta è prima di tutto una città per le persone. In questo modo viene valorizzato il lavoro realizzato in questi anni verso la costruzione di spazi urbani più sicuri”, conclude Borgonovo.

A fine gennaio l’Amministrazione comunale ha comunicato che in città stanno proseguendo gli interventi di consolidamento in centro e nei quartieri . Si tratta del consolidamento delle soluzioni tecniche di moderazione del traffico, di creazione delle porte d’ingresso alle Zone 30, di riduzione della larghezza delle corsie a dimensioni conformi al codice delle strada per garantire la circolazione e la sicurezza, di conferma delle chicane per ridurre le velocità dei veicoli, di ampliamento degli spazi dedicati ai pedoni (realizzati in segnaletica orizzontale nella fase temporanea), che si stanno consolidando con l’allargamento dei marciapiedi, di incroci rialzati per ridurre le velocità, di eliminazione delle barriere architettoniche e sviluppo dello spazio pedonale.