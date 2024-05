E' scontro totale a Usmate Velate: il centrosinistra risponde per le rime alle polemiche

Botta e risposta. Ma ormai, in vista delle prossime elezioni, è scontro totale a Usmate Velate tra centrosinistra e centrodestra. La lista che sostiene il sindaco Lisa Mandelli ha infatti voluto rispondere per le rime alle polemiche sollevate in questi giorni dalla coalizione di Stefano Vimercati in seguito all'ormai nota vicenda degli arresti per corruzione.

Scontro totale a Usmate Velate

Nel mirino del centrosinistra stavolta finiscono Stefano Vimercati e Vanessa Amati, ovvero i due capigruppo del centrodestra in Consiglio comunale, "rei" di essere risultati spesso assenti nelle sedute del Parlamentino in cui si discuteva il Piano di Governo del Territorio:

"Troppo presa com'è a far selfie e a scrivere sui social, la destra (estrema, altroché centrodestra) si è dimenticata di comunicare tre punti importanti agli elettori. Mentre il candidato sindaco e la sua fedelissima consigliera Vanessa Amati sproloquiano falsità sull’urbanistica dimenticano di dire che quando l’adozione della variante al Piano di Governo del Territorio è arrivata in Consiglio Comunale nel maggio 2023, loro si sono... astenuti. Proprio così: nessun voto contrario, nessuna segnalazione alla Procura, niente di niente. Il consigliere Vimercati un anno fa si era semplicemente astenuto senza mai porre dubbi sulla validità del piano. Avrebbe potuto votare contro e invece nemmeno quello. La consigliera Amati poi non era nemmeno presente alla seduta (aveva partorito da pochi giorni, ndr). La destra cittadina, che si è sempre mostrata a parole come “protettrice del verde” (ma favorevolissima a Pedemontana), come avrebbe poi potuto essere contraria a una variante al Pgt che prevede, in un paese come il nostro avente già un livello di urbanizzato pari soltanto al 30% del territorio comunale, una significativa riduzione del consumo di suolo del 43,53% per la destinazione residenziale e del 36% per il produttivo, con un potenziale massimo di 616 abitanti teorici in dieci anni?"

La mancata solidarietà al sindaco

Poi, come già sottolineato durante la presentazione della lista Mandelli, un affondo sulla mancata solidarietà al sindaco da parte del centrodestra dopo la tentata e falsa accusa di concussione da parte di un imprenditore indagato:

"Non è questa l’unica dimenticanza: in queste settimane non abbiamo sentito nemmeno una parola di solidarietà verso un sindaco su cui si intendeva costruire ad arte un’ipotesi di concussione, nessuna parola di condanna verso chi intendeva gettare fango sul sindaco pur di perseguire i propri interessi. Niente di niente"

Le "pecche" del centrodestra

Il duro comunicato prosegue poi con una serie di frecciate all'indirizzo delle singole forze politiche che compongo la coalizione del centrodestra:

"Ma le dimenticanze della destra non sono finite: il candidato sindaco Vimercati si è dimenticato di parlare della sua riconciliazione con la Lega dopo essersi dimesso nel 2022 in rotta con la gestione salviniana del partito? Gli esponenti di Forza Italia si sono dimenticati di raccontare le loro richieste di poltrone alla nostra lista poco prima di annunciare l’apparentamento con questa destra estrema? E la consigliera Vanessa Amati si è dimenticata, in una delle rare occasioni nelle quali ha preso la parola in Consiglio comunale, della sua richiesta di trovare letteralmente un escamotage per dare un contributo ad una associazione di Vimercate, di cui una volontaria è ora una loro candidata pensando fosse situata in Usmate Velate in violazione al regolamento comunale in materia?"

"E' questo il programma della destra?"

Infine un "monito" per il proseguo della campagna elettorale: