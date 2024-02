Elezioni, a Besana la terza lista è (quasi) una certezza

Non sarà una corsa a due quella alle Amministrative del prossimo giugno a Besana. Tra le «vecchie volpi» della politica cittadina la voce è ormai sempre più insistente, quella che dà per «altamente probabile» - assicurano - la discesa in campo di una terza forza politica.

Obiettivo: il ballottaggio

E' una lista civica, senza simboli di partito ma di ispirazione centrista. I nomi dei candidati, a partire dall’aspirante primo cittadino, restano ancora top secret anche se si può iniziare a svelare che si tratta, almeno per alcuni, di nomi noti della vita politica, sociale e del volontariaro della città (con una consolidata esperienza maturata nelle stanze che contano del Municipio).

«Davide» sfiderà i «Golia» (la coalizione di centrodestra a sostegno del sindaco in carica Emanuele Pozzoli e quella di centrosinistra guidata da Paolo Gasparetti) con la concreta possibilità non tanto di arrivare al finale della storia biblica (con l’annientamento del temibile gigane, politicamente parlando naturalmente) quanto di scompigliare le carte in tavola, «puntando al ballottaggio», dice chi sta tirando le fila del nuovo progetto. Ballottaggio che, invece, non sarebbe stato nelle opzioni in caso di soli due candidati alla guida della città.

Conto alla rovescia per l'ufficializzazione

Quando la civica nuova di zecca uscirà allo scoperto? Al momento non si sa. I termini ufficiali di presentazione delle liste sono dal trentesimo al ventinovesimo giorno antecedenti la data delle votazioni. Queste ultime si terranno sabato 8 e domenica 9 giugno, quindi, calendario alla mano, entro il 10 maggio non ci saranno sicuramente più segreti.