Elezioni a Cesano Maderno: strappo nel Centrodestra, la Lega si schiera con Bosio

Verso il voto

La segreteria del partito: "Ci sentiamo maggiormente rappresentati nel sostenere la sua candidatura".

Elezioni a Cesano Maderno: strappo nel Centrodestra, la Lega si schiera con Luca Bosio.

Elezioni a Cesano Maderno: strappo nel Centrodestra

I militanti della Lega di Cesano Maderno hanno espresso la volontà di sostenere la candidatura a sindaco di Luca Bosio. È quanto emerso nella riunione di venerdì sera, alla presenza del referente provinciale Andrea Villa e di Igor Iezzi, responsabile degli Enti locali della segreteria regionale.

La Lega si schiera compatta con Bosio

L'indicazione avuta dalla sezione guidata dal neo segretario Nicoletta Cermenati è stata unanime: tutti i militanti si sono espressi in favore di Bosio. "Abbiamo riscontrato a una maggior convergenza e affinità con il programma elettorale di Luca Bosio e per questo motivo ci sentiamo maggiormente rappresentati nel sostenere la sua candidatura" dichiarano Nicoletta Cermenati, segretario di sezione, e Marina Romanò, capogruppo in Consiglio comunale in attesa di entrare alla Camera dei deputati.

Le altre defezioni dalla compagine

La decisione della Lega apre nuovi scenari nel Centrodestra, ancora senza un candidato sindaco unitario, al di là degli intenti, a meno di un mese dalla presentazione delle liste. Intanto, anche Udc di Vincenzo Tortorici e Grande Nord di Davide Redolfi si sfilano dal progetto di Centrodestra unito lanciato un anno fa dal segretario cittadino (e uomo-bandiera) di Forza Italia Michele Santoro: "Con noi anche la civica dell'ex sindaco Paolo Vaghi e di Annamaria Brambilla" annunciano i due. E dichiarano: "Ci batteremo fino all'ultimo perchè il candidato del Centrodestra sia Massimiliano Zanierato (oggi vicesindaco a Bovisio Masciago in quota Forza Italia)". Insomma, a meno di due mesi dal voto è ancora caos nel Centrodestra cesanese.

Il servizio completo sul Giornale di Seregno in edicola da martedì 19 aprile 2022.

(Nella foto: i rappresentanti del Centrodestra cesanese in piazza Arese nel maggio 2021 per le "prove di dialogo in vista delle elezioni)