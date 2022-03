Amministrative 2022: l'avvocato Luca Bosio si candida a sindaco di Cesano Maderno

Verso il voto

La lista civica oggi all'opposizione: "Venga con noi chi non si riconosce nella ammucchiata proposta dalla sinistra".

Amministrative 2022 a Cesano Maderno: Luca Bosio, capogruppo della civica Con Bosio per Cesano, rompe gli indugi e si candida a sindaco. Il 50enne avvocato è dunque il primo sfidante ufficiale di Gianpiero Bocca, il candidato sindaco del Centrosinistra.

Amministrative 2022: Luca Bosio si candida a sindaco

“Dopo cinque anni di opposizione attiva, di presenza costante sul territorio e di lavoro concreto per la nostra città siamo orgogliosi di presentare la candidatura a sindaco di Cesano Maderno del suo leader, l’avvocato Luca Bosio - così la lista civica nata alle Comunali 2017 in una nota ufficiale - “Con Bosio per Cesano” è oggi la lista civica che può davvero dare voce ai numerosi bisogni e aspettative della nostra comunità, forti della convinzione che cambiare in meglio si può”.

I temi e i principi dell'azione amministrativa

I referenti della lista civica annunciano che la loro azione amministrativa “continuerà ad essere condotta e ispirata a principi fondamentali quali trasparenza, concretezza, partecipazione e rispetto delle regole, con una visione di lungo periodo sui temi per noi da sempre fondamentali tra i quali: sicurezza e contrasto al degrado, cura, manutenzione e valorizzazione del patrimonio comunale, abbattimento delle barriere architettoniche, riqualificazione dei plessi scolastici, rilancio dell’economia locale, digitalizzazione ed efficienza dei servizi al cittadino, transizione ecologica, lotta agli sprechi”.

"Un vero cambiamento per la città"

Temi e principi sui quali dicono di essere “aperti al confronto con quanti vorranno condividerli, purché abbiano una seria e concreta intenzione di voltare pagina e possano rappresentare un vero cambiamento per la nostra Cesano”. Ai gruppi di cittadini, alle liste civiche ed ai partiti che non si riconoscono “nella ammucchiata proposta dalla sinistra, unita nel segno della continuità delle Amministrazioni precedenti” l'invito della civica che candida l'avvocato che nel 2017 era stato sostenuto dall'intero Centrodestra è quello “ad appoggiare Luca Bosio, figura politica in grado oggi di aggregare e di ben amministrare il nostro comune”.