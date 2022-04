Elezioni a Meda, Pirovano sarà il capolista della Lega

Verso il voto

Il farmacista, attuale presidente del Consiglio comunale, guiderà la lista del Carroccio nella coalizione a sostegno del candidato sindaco Luca Santambrogio.

Elezioni amministrative a Meda: sarà Simone Pirovano, presidente del Consiglio comunale in carica, il capolista della lista della Lega- Lega Lombarda Salvini nella coalizione a sostegno del candidato sindaco Luca Santambrogio, che punta al bis.

Pirovano capolista della Lega, a breve i nomi di tutti i candidati consiglieri

Sarà quindi Pirovano, di professione farmacista, che nella tornata elettorale del 2017 era stato il più votato di tutti i candidati consiglieri con 165 preferenze, a guidare la lista del Carroccio. A breve l’ufficializzazione di tutti e 16 i componenti, unitamente al programma elettorale. “Ci saranno molti volti nuovi e graditi ritorni - commentano il segretario cittadino Carmen Gabatel e il responsabile della campagna elettorale Fabio Mariani (attuale assessore alla Cultura e Attuazione del programma) - E siamo felici di questo, a riprova dell’ottimo lavoro svolto in questi cinque anni di mandato (nonostante, e maggiormente durante, il periodo Covid). Abbiamo dedicato ampia attenzione all’inclusione, alla gestione dell’emergenza pandemica, alla prevenzione, al supporto dell’importante mondo culturale e di comunità, oltre all’intervento

silenzioso e costante verso chiunque avesse bisogno".

Le principali azioni di questi cinque anni

I leghisti tracciano un resoconto di quanto realizzato in questi cinque anni, ricordando "il supporto a tutte le fragilità emergenziali legate alla

pandemia, con l'attenzione al mondo produttivo con l'abbattimento della Tari dell' 80 per cento nel 2020, i nuovi parchi Olmi e Beretta Molla, la progettualità dello screening mammografico iniziato lo scorso marzo". Inoltre, sottolineano, "ci siamo continuamente impegnati a trovare soluzioni, supporto e stanziamenti da parte tutti gli Enti preposti: fondamentale l'apporto di Regione Lombardia, per il

finanziamento del sottopasso di via Seveso/Cadorna e la ripavimentazione del cimitero (in cantierizzazione a breve), della Provincia di Monza e Brianza per la futura sede dell’Istituto Milani e il potenziato servizio Afol".

"Siamo pronti per le elezioni"

Sono quindi pronti a partecipare alla prossima campagna elettorale "per riconfermarci alla guida della città, forti del consenso che quotidianamente ci viene mostrato e ci riempie di responsabilità, oltre ad essere uno sprone per continuare quanto già dimostrato e impostato anche in questi cinque, difficili, anni”.