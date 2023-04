Tre candidati e 126 aspiranti consiglieri: parte la sfida

Elena Maggi, Andrea Romano e il sindaco uscente Fabrizio Pagani. Sono loro i candidati alla poltrona di sindaco di Nova Milanese per le prossime elezioni amministrative.

Pagani punta al bis

Quattro le liste che compongono la coalizione a sostegno del sindaco uscente Fabrizio Pagani: Pd, Vivere Nova, Cuore a Sinistra per Nova e Nova Oggi e Domani, quest’ultima l’unica che presenta 15 candidati anziché 16. Capolista del Pd il vicesindaco uscente Andrea Apostolo. Con lui anche altri tre assessori: Irene Zappalà (Cultura), Savina Frontino (Istruzione), Valeria Fasola (Bilancio). Poi diversi consiglieri di maggioranza uscenti e il presidente del Consiglio comunale Ugo Lina. Capolista di Vivere Nova è invece l’assessore al Commercio uscente Rosa Nigro. Il consigliere Leonardo Paletta (Io Lavoro per Nova) è invece candidato nella lista Nova Oggi e Domani, di cui è referente l’ex sindaco Laura Barzaghi, che non è però candidata. All’interno della coalizione sono 13 gli under-30, con cinque "millennials", di cui tre nati nel 2004: Gabriele Dalla Longa (Cuore a Sinistra), Lorenzo Castelli e Matilde Pagnin (Pd). Cuore a Sinistra che ha al suo interno anche il candidato più anziano, Dino Ceretti.

Il Centrodestra si affida a Maggi

La vicesindaco di Cusano Milanino, ma residente a Nova da 15 anni, Elena Maggi è la candidata del Centrodestra. A sostenerla c'è la Lega (il suo partito), Forza Italia e Fratelli d’Italia. Capolista della Lega la consigliera Francesca Brambilla, mentre non è candidato il capogruppo uscente Gabriele Lanzani. Capolista di Forza Italia, unica delle tre liste ad avere 15 candidati anziché 16, è invece il dottor Luigi Manzoni, anche lui consigliere uscente. Cinque anni fa Brambilla e Manzoni avevano raggiunto il record di preferenze, superando entrambi le trecento.

Al suo debutto alle elezioni Amministrative c'è la lista di Fratelli d’Italia, che vede al suo interno, tra gli altri, la referente cittadina Simona Erba e la presidente dell’associazione genitori Margherita Hack Francesca Chinnici. Sono molti di meno invece, all’interno della coalizione, i giovani. Solo due i "millennials" presenti, entrambi candidati con la Lega: Tommaso Di Miceli (classe 2004) e Matteo Consonni (classe 2002).

Romano l'outsider

Terzo candidato alla poltrona è invece il consigliere uscente Andrea Romano, primo ad annunciare la propria candidatura e sostenuto, come cinque anni fa, dalla lista civica che porta il suo nome, Noi con Andrea Romano, con 16 candidati. Slogan della campagna elettorale: "Ed io... avrò cura di te". Capolista la dottoressa Deborah Ruiu, medico di base, mentre Riccardo Panizzolo, classe 1996, è l’unico under-30 presente.