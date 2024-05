Elezioni a Villasanta, Galli svela i nomi dei candidati di "Cittadini"

Lorenzo Galli si affida alla scaramanzia e in politica anche quella conta, eccome. Come cinque anni fa e sempre in Villa Camperio, a Villasanta (anche nel 2019 il 4 maggio era un sabato) oggi pomeriggio la lista "Cittadini per Villasanta" ha svelato la squadra dei 16 candidati che supporteranno la corsa a sindaco di Galli, imprenditore e anima di LeleForever.

Galli, ricordiamo, sfiderà la civica di centrodestra "Villasanta Civica" guidata da Gianbattista Pini (clicca qui per vedere chi sono i candidati) e la civica Io Scelgo Villasanta che candida alla carica di primo cittadino Gaia Carretta (clicca qui per vedere chi sono i candidati)

Il sole ha fatto da cornice alla presentazione ufficiale della civica che guida il paese da 2014. Galli, ricordiamo, villasantese doc, sposato e con una figlia è un grande amante dello sport (nuotatore ed ex cestista) e un volontario (è una delle anime dell'associazione Leleforever). Imprenditore (porta avanti l'azienda di famiglia che da 90 anni è un punto di riferimento sul territorio) è amministratore pubblico dal 2019, quando entrò per la prima volta in Consiglio comunale per "Cittadini per Villasanta". Da allora si occupa della delega allo Sport.

Un mix tra esperienza e new entry

La squadra che lo sostiene è composta da 7 donne e 9 uomini, poche conferme e molte new entry, segno evidente di come l'attuale consigliere comunale con delega allo Sport abbia voluto un giusto mix tra novità e competenza, con un occhio di riguardo al sociale, ambito da cui provengono diversi candidati.

Tra le conferme troviamo gli attuali assessori Carlo Sormani e Stefano Lindner mentre allargando lo sguardo all’attuale composizione del Consiglio comunale nel listone di Galli troviamo anche l’attuale capogruppo di maggioranza Gianluca Barba, il segretario del Pd Patrizia Bestetti e Luigi Paolo Pizzaballa.

I debuttanti

Nutrita, invece, la schiera dei debuttanti. Tra loro il docente Roberto Brigatti, Valeria Bassani (volto conosciuto soprattutto nel mondo del basket villasantese), il docente di lingue straniere Mattia Burro (il più giovane con i suoi 26 anni), l’imprenditrice Antonella Cecinati, la giornalista del "Punto" Laura Cesana, il mastro birraio Pietro Fontana, la docente di Lettere Lara Galimberti, il ricercatore Marco Lomuscio, la global manager Chiara Meregalli, il medico Maurizio Negri (il più anziano, 74 anni) e l’educatrice professionale (volto noto nella rsa San Clemente) Barbara Sacchetti.

Civici ed esponenti dei partiti

Una lista che comprende dunque ben 6 rappresentanti politici: Sormani, Bestetti, Cesana e Sacchetti per il Partito democratico, Burro per il Movimento 5 Stelle e Cecinati esponente di Italia Viva. "Questi ultimi tre mesi sono stati molto intensi, c’è stata una grande partecipazione ai gruppi di lavoro per la stesura del nostro programma di mandato, che partendo dall’ascolto del territorio e del suo tessuto sociale ci ha portati a scrivere quelle che saranno le linee guida della nostra amministrazione per i prossimi anni - ha esordito il candidato sindaco Galli - É durante questo percorso che progressivamente si è costituito il gruppo dei nostri candidati per il consiglio comunale. Il compito affidatomi dall’assemblea dei Cittadini per Villasanta era chiaro: un rinnovamento per una visione più fresca, nuove idee e rinnovato entusiasmo, nella continuità dei valori che ci accomunano e che ci guidano. Una sfida certo non banale, che ho raccolto ed affrontato e che può essere vinta grazie alla partecipazione che da sempre contraddistingue la nostra lista civica".

"Sette donne e nove uomini pieni di entusiasmo"

Sette donne e nove uomini, ma soprattutto 16 persone che "con entusiasmo e con spirito civico hanno deciso di mettersi in gioco e di dedicare tempo ed energie per la nostra bella Villasanta - ha continuato Galli Ciò che ci accomuna è il riconoscersi a pieno nei valori fondati dei Cittadini per Villasanta. Una squadra eterogenea, che porta con sé il giusto equilibrio tra l’esperienza e rinnovamento: circa un terzo è costituito da consiglieri ed assessori uscenti da quello che è stato un mandato amministrativo certo non facile, tra pandemie, guerre e crisi del personale".

Per Galli dunque si tratta di una squadra squadra eterogenea per età, per competenze e per provenienze da diversi ambiti della società.