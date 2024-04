Elezioni Villasanta, Carretta svela i nomi dei candidati di "Io Scelgo Villasanta"

A cinquanta giorni esatti dall'appuntamento elettorale dell'8 e 9 giugno, la civica "Io Scelgo Villasanta" svela la squadra di candidati al Consiglio comunale e lo fa dove tutto ebbe inizio, in piazza Pavese, dove venne organizzata la prima riunione della lista nel marzo del 2023. Da allora ad oggi di tempo ne è passato. L'idea di costruire una alternativa al centrosinistra e al centrodestra per il governo della città è maturata giorno dopo giorno (o meglio polemica dopo polemica) e così il movimento fondato dalla candidata sindaco Gaia Carretta e da Vittorio Cazzaniga è riuscito a trasformare la protesta in proposta.

Presentazione dei candidati in piazza Pavese

Oggi pomeriggio, venerdì 19 aprile 2024, la candidata sindaco Gaia Carretta, 46 anni, manager della sostenibilità di una grande azienda milanese di pubblico servizio, ha dunque ufficializzato i nomi dei sedici candidati al Consiglio comunale. Tra loro troviamo dieci uomini e sei donne con una età media attorno ai 50 anni. Il più giovane è il 22enne Davyd Andriyesh, studente e atleta di handbike. Il più anziano è invece una vecchia conoscenza della politica villasantese: l’ex assessore ai Servizi sociali della Giunta Merlo Sandro Belli, 79 anni, attuale presidente dell'associzione di volontariato "Villasanta Civica".

Con Carretta Labuz, Steiner, Frigerio, Cazzaniga e Pisoni

Diverse le professioni dei candidati: molti liberi professionisti, giornalisti, consulenti, educatori, imprenditori e impiegati. Molti dei candidati possono vantare una esperienza pregressa tra le fila di "Cittadini per Villasanta": su tutti Sergio Labuz, Franco Steiner, Roberto Frigerio, Vittorio Cazzaniga e Andrea Pisoni.

Ma andiamo con ordine. Il capolista non poteva che essere Cazzaniga, architetto di professione, fondatore e presidente del movimento con un passato in Cittadini per Villasanta (fu lui, dieci anni fa, nel 2014, a sponsorizzare la candidatura a sindaco di Luca Ornago).

Scorrendo la lista di candidati troviamo Graziana Migliozzi, 47 anni archivista alla biblioteca italiana per i chiechi e sindacalista e Andriyesh. Proseguendo troviamo Angela Paladino, 59 anni, consulente risorse umane e direttrice di un istituto scolastico, l’attuale consigliere comunale Frigerio, 55 anni, formatore psicosociale ed esucatore socio-psicopedagogico (5 anni fa venne eletto tra le fila di Cittadini), Camilla Meroni, 40enne, educatrice presso l’impresa sociale il Carro di Monza e cofondatrice dell’associazione sportiva Tukiki.

Gli altri candidati

Il settimo della lista è Andrea Trentini, 43 anni, sales manager, Silvia Mannoni, 65 anni, imprenditrice (moglie di Corrado Farchioni, anch’egli candidato con "Cittadini" nel 2014 e cofondatore del comitato Abitiamo Villasanta), Labuz, 63 anni giornalista (anch’egli candidato con Cittadini nel 2014), Renata Paladin, 50 anni, manager nel campo del largo consumo, Steiner, 64 anni, imprenditore in campo ambientale (volto noto di Cittadini), Chiara Giovenzana, 48 anni, collaboratrice domestica. Chiudono la lista di candidati, oltre a Belli, Luca Cesana, 25 anni, dipendente Ferrovie dello Stato, Nicola Arnone, 48 anni, quadro aziendale in Rfi e Pisoni, 54 anni, architetto e volto conosciuto per essere stato presidente della consulta di quartiere «La Santa» e per essersi battutoper anni contro la sosta selvaggia in via Deledda.

Chi è Gaia Carretta?

Carretta è nata in provincia di Vicenza nel 1977 ed è cresciuta tra Vicenza e Verona. È laureata all’Università Iulm di Milano con una specializzazione in Sociologia dei Consumi e ha conseguito poi una specializzazione allo SDA Bocconi in Studi sulla Sostenibilità. Attualmente è Responsabile Sostenibilità di una grossa azienda milanese.

Ha iniziato la sua carriera politica come militante radicale nella sua città, Verona. Si è poi trasferita a Roma a 22 anni, dove ha cominciato a lavorare come giornalista per Radio Radicale e a militare nell’Associazione Luca Coscioni.

Portavoce di Antonio Di Pietro e Roberto Formigoni

E’ giornalista professionista e ha collaborato con diverse testate nazionali. Nella sua carriera professionale, è stata portavoce del Ministro delle Infrastrutture, Antonio Di Pietro, nel secondo Governo Prodi; è stata responsabile Comunicazione della società di Pubblic Affairs di Claudio Velardi, già spin doctor di D’Alema quando era primo ministro. Nel 2010 è stata nominata portavoce del Presidente di Regione Lombardia e Commissario Expo 2015, Roberto Formigoni, fino al 2013, quando è poi approdata nel suo attuale lavoro, prima come Capo Ufficio Stampa e responsabile dei new media e della comunicazione alla clientela, poi come Responsabile Sostenibilità.

Parla fluentemente francese, inglese e spagnolo. È sposata e ha una bimba di 7 anni. Vive a Villasanta dal 2017.