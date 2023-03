Elezioni comunali: Cristina Mariani candidata "glocal" dell'Udc

C'è la quarta candidata per diventare sindaco di Seregno alle elezioni comunali di metà maggio. Si tratta di Cristina Mariani, in corsa per Udc-Unione di Centro e Movimento Popolare Libertà.

Elezioni: Cristina Mariani candidata Udc

Udc e Movimento Popolare Libertà in corsa alle elezioni comunali con la candidata sindaco Cristina Mariani. La 59enne è consulente d’azienda, docente universitaria, imprenditrice, autrice di sette libri nonché giornalista dal 2105. Il suo nome si aggiunge a quelli di Alberto Rossi, sindaco uscente e candidato del Centrosinistra, Giacinto Mariani del Centrodestra e Luca Colombo del Movimento 5 Stelle.

"La città progetto pilota di innovazione"

Nei giorni scorsi la presentazione ufficiale della candidatura. L'aspirazione di Cristina Mariani (nella foto accanto a Vincenzo Tortorici, segretario regionale dell'Udc) è diventare una sindaca "glocal", con esperienze personali e professionali in grado di coniugare uno sguardo internazionale a una visione precisa sul futuro della città, che può diventare "un progetto pilota di innovazione", soprattutto nel tessuto imprenditoriale e nelle Pmi.

"Trasformare Seregno" è lo slogan

"Trasformare Seregno" è il messaggio lanciato dalla candidata dello scudo crociato, che si definisce "una scelta alternativa e ulteriore per chi non si riconosce né da un lato, né dall’altro. Faccio la differenza perché sono donna e sono nuova in politica. Sento l’esigenza di cambiare le cose e la chiamata morale a diventare la risorsa di cui Seregno ha bisogno, per proteggere la città dal rischio di marginalizzazione. Seregno è al centro, non solo politicamente, ma per dimensioni, location e storia".

Il servizio integrale sul Giornale di Seregno in edicola questa settimana.