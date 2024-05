Elezioni, Pini presenta la squadra e va all'attacco su Tari, tensostruttura del centro sportivo e streaming

Mancava solo Gianbattista Pini, candidato di "Villasanta Civica", espressione del centrodestra (lista sostenuta da esponenti di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega oltre ad una forte presenza civica) all'appello. Stamattina, in piazza Camperio, davanti ad un centinaio di persone, l'avvocato ha presentato la squadra di candidati al Consiglio comunale. Ricordiamo che Pini, alle elezioni dell'8 e 9 giugno, si fronteggerà con Gaia Carretta, candidata sindaco di Io Scelgo Villasanta e con Lorenzo Galli di Cittadini per Villasanta.

Pini, ricordiamo, è partito più di un anno fa, con la presentazione anche dell’associazione Villasanta Civica nella quale, oltre a professionisti provenienti dal mondo dell’imprenditoria, del volontariato e volti noti nel mondo dello sport locale ci sono anche alcuni esponenti politici.

Presenti anche esponenti politici: il senatore della Lega Massimiliano Romeo e il consigliere regionale di Fratelli d'italia Alessia Villa. Con loro anche il consigliere regionale di Forza Italia Jacopo Dozio.

"Oggi presentiamo una squadra di candidati che rappresenta un mix importante tra chi ha già avuto un passato politico ed è pronto a portare esperienza e chi, invece, si trova alla prima candidatura - ha esordito Pini - Siamo convinti che sia un mix vincente".

La squadra

La lista, dicevamo, è formata per metà da candidati provenienti dal mondo civico e per l’altra metà da esponenti del mondo politico del centrodestra di Villasanta (su tutti i consiglieri uscenti Antonio Cambiaghi, Massimo Casiraghi, Federico Cilfone, Antonio Ubiali). Accanto a loro non poteva mancare l'attuale presidente della Cosov e di Villasanta Civica Angela Calloni. Tra i candidati troviamo anche l'ex assessore della Giunta Merlo Dario Vivaldi e Giacomo Simonini, giovane promessa dell'atletica.

Scorrendo la lista dei candidati troviamo Laura Astolfi (ex impiegata a Poste Italiane), Fabio Busatti (comandante pilota di aerotaxi), Claudio Jacomelli (consulente informatico), Daniela Massironi (responsabile sicurezza e sistemi di gestione), Anna Marzagalli (studentessa in scienze linguistiche), Zaccaria Moreschi (studente in Giurisprudenza), Sonia Multari (architetto), Mariella Rossi (imprenditrice) e Giancarlo Stucchi (medico chirurgo e odontoiatra)

Chi è Gianbattista Pini?

Classe 1959, affermato giurista che ha lo studio a Monza, Pini si occupa principalmente di questioni legate al diritto societario e commerciale. Il legale è anche patrocinante in Cassazione. Studioso e appassionato di cinema, ha curato diversi corsi di linguaggio cinematografico e di storia del cinema presso associazioni culturali ed enti pubblici. Ha realizzato cortometraggi video-art partecipando a concorsi e festival nazionali e ha collaborato, come direttore della fotografia, alla realizzazione di videoclip musicali per vari artisti, tra i quali Franco Battiato, Milva, Giuni Russo, Denovo, Vincenzo Spampinato. Pini scrive di cinema su diverse riviste di settore e presenta, da oltre 30 anni, in qualità di critico, un cineforum in Lissone ed è docente, da alcuni anni, presso l’Università per la Terza Età di Carate Brianza, per i corsi di «Linguaggio Cinematografico» e di «Storia del Cinema». L’avvocato, ricordiamo, ricopre anche l’incarico di vicepresidente di «Sissi onlus», ente del Terzo Settore avente finalità di raccolta fondi per sostenere la ricerca e la cura in campo oncologico.

Tari e tensostruttura

Durante il suo discorso iniziale Pini non ha risparmiato frecciate all'indirizzo dell'Esecutivo guidato da Luca Ornago.

"Ci sono tanti temi che vorrei affrontare ma ne prendo uno, per esempio, per farvi capire che, se verremo eletti, faremo di tutto per andare a fondo delle questioni - ha attaccato Pini - Per esempio noi villasantesi sappiamo fare benissimo la raccolta differenziata tant'è che il Conai ogni anno restituisce al comune ben 250mila euro. Purtroppo, però, i villasantesi devono sapere che la Tari, la tassa sui rifiuti, aumenterà del 7%. Francamente fatico ancora a capire come sia possibile".

Tra i tanti interventi che si sono susseguiti da parte dei vari candidati l'attacco più duro è arrivato direttamente da Giacomo Simonini, giovanissimo talento dell'Atletic club che ha sonoramente bocciato la tensostruttura realizzata nel centro sportivo" Castoldi".

"La tensostruttura è stata pensata davvero male - ha attaccato l'atleta - Non ha spogliatoi, non ha servizi, non ha bagni: insomma si poteva e si doveva progettare meglio".

Galli, la serata in oratorio e il "no" allo streaming

La mattinata si è conclusa con una frecciata velenosa lanciata proprio da Pini nei confronti del suo competitor Galli, reo, secondo l'avvocato, di aver rifiutato la diretta streaming, sui social, dell'incontro in programma domani sera, domenica 19 maggio, all'oratorio San Giovanni Bosco. Si tratta di un confronto al quale parteciperanno i tre candidati sindaco con i giovani della Comunità Pastorale “Madonna dell’Aiuto” e della cittadinanza tutta (riservato ai giovani dai 18 ai 35 anni). Un confronto, hanno fatto sapere gli organizzatori, pensato e voluto a ridosso delle Elezioni Amministrative 2024, non è occasione per “fare campagna elettorale” ma opportunità per tutti i giovani di avere un dialogo e confronto sul fare politica nel contesto locale odierno a partire da un comune obiettivo: il bene!

"Rifiutare lo streaming non è un bel sintomo per la democrazia"

"Francamente non capisco: lo scopo della serata non è trattare di temi elettorali ma, bensì, quella di dialogare con i giovani e far capire loro che la politica non è tutta brutta e schifosa - ha sottolineato Pini con forza - Partendo da questa considerazione faccio fatica a capire i motivi che stanno dietro la decisione di Galli di non autorizzare la diretta streaming di un evento che interessa tutti, anche gli under 18, anche, anzi, soprattutto i genitori e tutti coloro che hanno più di 35 anni. Una diretta streaming sarebbe stata necessaria per allargare la platea degli interessati. Ma la stessa cosa è accaduta per l'evento organizzato lunedì sera scorso dal Tavolo dello Sport. Anche in quel caso Galli ha detto no allo streaming. Rifiutare i confronti non è bel sintomo per la nostra democrazia. La democrazia non dovrebbe avere paura del confronto e della polemica che sono il sale. La democrazia ha paura solamente del pensiero unico, dell'omologazione totale, sia culturale che politica".

Martedì sera i tre candidati si confronteranno all'Astrolabio

Ricordiamo che il Giornale di Vimercate ha organizzato per martedì 21 maggio 2024, alle 20.45, il dibattito elettorale tra i tre candidati alla carica di sindaco. La cittadinanza è invitata a partecipare.