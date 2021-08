Elezioni Seveso, il Centrosinistra ha il suo candidato: Gigi Malerba si presenta. In suo sostegno tre liste: Pd, Seveso Futura e Civica Butti 2021.

"Siamo pronti, vi chiedo fiducia"

L'annuncio era arrivato qualche giorno fa, ora è toccato alla presentazione. "La nostra missione è quella di costruire ponti tra i cittadini e il nostro futuro. Siamo pronti. L'ex sindaco Luca Allievi, con l'annuncio delle sue dimissioni, aveva probabilmente calcolato tutto, ma noi siamo prontissimi". Così ha parlato Gigi Malerba, candidato sindaco per il Centrosinistra per le prossime elezioni a Seveso.

Spinto dal motto "La fiducia che fa la differenza", Malerba si è presentato, insieme alle tre liste in suo sostegno (Pd, Seveso Futura e Civica Butti 2021) nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 24 agosto, all'esterno del Bosco delle Querce. Presenti anche il senatore Roberto Rampi e il consigliere regionale Gigi Ponti. Il programma elettorale sarà presentato nei prossimi giorni, ma Malerba ha già fatto capire le proprie idee:

"Non sarà una lista della spesa. Sarà importante ragionare con una mentalità sovraccomunale, lavorare con i Comuni limitrofi perché dobbiamo renderci conto che viviamo in una grande area urbana. Dobbiamo essere il punto d'incontro tra responsabilità e comunità. La nostra proposta si fonda su uno spirito di crescita, ci adopreremo per una città in cui è bello vivere e con servizi adeguati per tutti, classi deboli in primis. Per questo chiediamo fiducia. Ho accettato di essere segretario del Pd Seveso nel 2018 per la passione per la politica. E non bisogna aver paura di avvicinarsi ai partiti, avere diffidenza dei partiti è un pericolo per la democrazia. Il circolo è aperto a tutti, busseremo a tutte le porte. Vi chiedo fiducia, perché il fallimento dell'Amministrazione precedente a guida Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia è qualcosa che la città non merita".

Butti: "Richiamo al passato"

"Le motivazioni che ci hanno portato a creare una lista che racchiude tante persone che sono state al mio fianco nelle precedenti campagne elettorali è per dare una mano e per richiamare il lavoro fatto in passato". Così Paolo Butti, sindaco dal 2013 al 2018 e candidato sindaco per il Centrosinistra nelle elezioni 2018. Butti ha deciso di creare una propria lista a suo nome che racchiude diversi componenti che già in passato si erano presentati in suo sostegno. "Abbiamo il candidato giusto, in grado di vincere. Se possiamo dare una mano ben venga. C'è tanto da fare, basti pensare alle strutture vicine a quest'area: le ex piscine ormai fatiscenti e un bocciodromo chiuso da due anni. Dobbiamo invece ripartire dal Bosco delle Querce, simbolo della nostra città". Della Civica Butti 2021, oltre all'ex sindaco, fanno parte: Pietro Aceti, Luca Gorla, Mario La Greca, Luigia Caria, Alessandro Bonito, Elisabetta Veggian, Silvana Navilli, Rita Zanutta, Pietro Pedroni, Paolo Carlo Prelini, Matteo Giuseppe Barone.

Garofalo: "Costruire insieme per Seveso"

"Abbiamo lavorato tre anni e pensavamo di lavorare altri due anni. Il nostro obiettivo però non cambia: costruire insieme una proposta di questa città". Così Giorgio Garofalo, presidente e capolista di Seveso Futura, la terza lista che sosterrà Malerba alle elezioni. "Stiamo lavorando assiduamente al programma, che è ancora da completare. Il candidato sindaco sta mettendo grande serietà in questo impegno. Ci sono progetti molto concreti. Noi abbiamo parlato con tutti in questi mesi e quest'impegno preso è una conseguenza della scelta politica fatta. Siamo reduci da tre anni di Amministrazione in cui c'è stata una guerra tutti contro tutti. Vogliamo cambiare le cose, portando rispetto". Sono sedici, Garofalo compreso, i candidati di Seveso Futura: Alessandro Guanziroli, Emi Paci, Emanuela Macelloni, Mauro Barison, Giancarlo La Pietra, Cristiano Di Battista, Francesca Barbaro, Pasquale Dovasio, Simone Bresolin, Anna Santambrogio, Pietro Corbetta, Massimo Caria, Maria Grazia Speronello, Elisabetta Varisco e Stefano Cereser.

"Forze che abbracciano l'intero Centrosinistra"

Sostegno alla coalizione è arrivato naturalmente anche dal Pd, a cui nome ha parlato Liliana Cattaneo, sottolineando come: "La coalizione è unita e composta da un arco di forze che abbraccia tutto il Centrosinistra, a differenza di quelli che sono stati questi tre anni caratterizzati da continue tensioni nella maggioranza". Della lista del Pd fanno parte, oltre alla stessa Cattaneo, anche Daniele Barison, Monica Patrizio, Davide Paolo Galeotafiore, Luca Bozzolan, Patrizia Puppo, Alfonso Bizzozero, Antonio Di Carlo, Carlo Ticozzi, Nadia Pogliani, Giovanni Besana, Beatrice Carlino e i consiglieri uscenti Ersilia Cappelletti e Anita Argiuolo.