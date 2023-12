Giancarlo Porelli è il nuovo consigliere dei 5 Stelle a Varedo. E' subentrato al dimissionario Hector Rodriguez, il debutto in Aula ieri sera, giovedì

Nuovo consigliere dei 5 Stelle

Ha debuttato nella seduta di ieri sera, giovedì, il nuovo consigliere del Movimento 5 Stelle di Varedo, Giancarlo Porelli. Cinquant’anni, ingegnere esperto in materia di Ambiente, Sicurezza ed Edilizia, recentemente è entrato a far parte, come libero professionista, della task force «Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali» di Regione Lombardia. Porelli, alla sua prima esperienza in Consiglio comunale, ha accettato il nuovo ruolo con entusiasmo.

Nel segno della continuità

«Nel segno della continuità intendo proseguire il lavoro svolto prima da Daniela Gobbo, poi da Stefano Guagnetti e infine da Hector Dario Rodriguez, che mi ha passato il testimone. A tutti loro rivolgo un sincero grazie per l’impegno profuso, per il rapporto che ci unisce e per avere affrontato insieme in questi anni i tanti temi della nostra cittadina» ha detto il neo consigliere.

"Al sevizio di Varedo"

Con il suo impegno in politica, l'obiettivo di Porelli è quello di rendersi utile alla collettività:

«Intendo mettermi al servizio di Varedo ed è mia intenzione contribuire alla discussione democratica per garantire il bene comune - ha continuato - Rivolgo un accorato grazie a chi mi vorrà e mi potrà supportare in quest’avventura, come voce di minoranza, che auspico fin d’ora in ogni caso essere utile alla collettività indipendentemente dall’appartenenza politica del singolo cittadino».

Le dimissioni di Rodriguez

Il passo indietro di Hector Rodriguez è arrivato dopo due anni nell’assise cittadina, passati sui banchi dell’opposizione.

«Mi dimetto per motivi personali che non mi permettono di essere presente e svolgere al meglio questa importante funzione, per il Comune e per tutta la cittadinanza - ha premesso Rodriguez - È stato un privilegio avere l'opportunità di rappresentare gli elettori, ascoltare le loro preoccupazioni e lavorare per trovare soluzioni che migliorassero la qualità della vita nella nostra amata comunità. Durante il mio mandato, ho lavorato a stretto contatto con i dipendenti del Comune e la cittadinanza per promuovere e affrontare le sfide che si sono via via presentate».

Il ringraziamento a chi lo ha sostenuto

Quindi il ringraziamento a tutti coloro che lo hanno sostenuto durante il suo mandato, tra cui i colleghi del Consiglio comunale, i dipendenti del Comune e i cittadini:

«Senza il loro sostegno e la loro fiducia, non sarei riuscito a compiere il lavoro che ho svolto a beneficio di tutti».

Rodriguez assicura che non lascerà il Movimento 5 Stelle: