Sul sito del Comune di Cesano Maderno pubblicati gli avvisi di asta pubblica per i bar di via Po e dell’area mercato. Il Comune cerca i gestori.

Il Comune di Cesano Maderno cerca i gestori per due bar

Sono stati pubblicati dal Comune di Cesano Maderno i bandi di gara per l’affidamento in locazione del bar di via Po, al centro sportivo “Mario Vaghi”, e per la gestione in concessione del bar caffetteria annesso all’area mercato di piazza Facchetti.

“Due avvisi di grande interesse - spiega il sindaco Gianpiero Bocca - che si traducono sia in concrete opportunità di lavoro sia nella possibilità per i cittadini di disporre di un luogo di ristoro e di relax in due punti strategici per Cesano. Il centro sportivo Mario Vaghi, da poco riqualificato dal Comune, è molto apprezzato: per gli atleti e le famiglie dei ragazzi che frequentano la piscina, il bar della struttura è un luogo importante. Lo stesso vale per i tantissimi avventori del mercato, cesanesi e non, per quanto riguarda il bar-caffetteria di piazza Facchetti”.

Bar di via Po: offerte entro il 31 ottobre

La procedura di aggiudicazione sarà quella dell’asta pubblica secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’affidamento in locazione del bar di via Po (nella foto) avrà la durata di sei anni. L’importo del canone a base d’asta è di 23.500 euro annui. La presentazione dell’offerta dovrà pervenire al Protocollo generale del Comune entro le 13 del 31 ottobre 2022. È obbligatorio, a pena di esclusione dalla gara, che il legale rappresentante provveda ad effettuare, previo appuntamento con gli uffici di Demanio e Patrimonio, una visita agli ambienti del bar, con sottoscrizione dell’attestato di avvenuto sopralluogo, che dovrà essere effettuato non oltre il 26 ottobre 2022.

Bar di piazza Facchetti: offerte entro il 12 ottobre

Per il bar caffetteria annesso all’area mercato, in piazza Facchetti, l’importo del canone a base d’asta è di 20.000 euro annui. Anche qui l’affidamento della gestione avrà la durata di sei anni ed è obbligatoria una visita e la sottoscrizione dell’attestato di avvenuto sopralluogo, che dovrà essere effettuato non oltre il 7 ottobre 2022. La scadenza per la ricezione delle offerte è fissata per le 13 del 12 ottobre 2022.

Sul sito del Comune tutte le informazioni per partecipare.