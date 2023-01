Il Comune di Villasanta vince al Tar contro la coop. "La Speranza"

Il Comune di Villasanta vince al Tar contro la cooperativa sociale "La Speranza".

Con sentenza num. 216 pubblicata il 24 gennaio 2023, il Tar della Lombardia si è espresso sul ricorso presentato da La Speranza Cooperativa sociale di solidarietà per l’annullamento del bando pubblico del luglio 2022 relativo al trasporto sociale.

Il Tar (sezione quarta) “definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge”, ritendendolo infondato.

La sentenza

La questione ruota intorno alla natura del trasporto oggetto del bando. Il Tar evidenzia che si tratta di natura socio-sanitaria, in quanto il servizio è riservato a persone anziane, disabili, in condizione di oggettiva fragilità o a rischio anche temporaneo di emarginazione, che non siano in condizioni di servirsi dei mezzi pubblici per raggiungere luoghi di cura o riabilitazione, seggi o luoghi di lavoro.

Su questa base il Tar ritiene legittima la decisione del Comune di riservare la procedura di accreditamento alle sole cooperative di tipo A, motivo che aveva spinto La Speranza Cooperativa sociale, priva di questo requisito, a presentare il ricorso.

Il Comune ha agito in maniera legittima

In uno dei passaggi della sentenza si legge: "Legittimamente il Comune di Villasanta ha consentito la partecipazione alla procedura di accreditamento esclusivamente a tale tipologia di soggetti". Tutto ciò a conferma della correttezza dell’operato degli uffici del settore servizio sociale e dell’Amministrazione nel suo complesso.

Ancora dalla sentenza: “non può quindi condividersi la tesi prospettata dalla ricorrente, secondo cui l’unica differenza tra le due tipologie di cooperative consisterebbe nel fatto che le cooperative di tipo B occupano anche persone svantaggiate e il trasporto sociale, in quanto servizio sociale, potrebbe essere svolto sia dalle cooperative di tipo A che da quelle di tipo B”.

La Speranza farà ricorso?

La sentenza di primo grado del Tar Lombardia assumerà carattere irrevocabile se la ricorrente non la impugnerà. Qualora dovesse impugnarla, si passerà al Consiglio di Stato il cui pronunciamento avrà carattere definitivo.

Il servizio di trasporto sociale di Villasanta coinvolge attualmente due realtà che hanno partecipato al bando e sono state accreditate. Si tratta di Auser Volontariato Brianza e Coop sociale Per Monza 2000. Il bando è senza scadenza, in qualunque momento enti in possesso dei requisiti possono accreditarsi. Per le realtà già accreditate c’è il rinnovo annuale, sempre previa verifica sui requisiti.

La situazione attuale del Trasporto protetto

Per quanto riguarda i numeri attuali del servizio: al momento gli utenti trasportati quotidianamente verso le strutture sociosanitarie e socioassistenziali sono 6 e gli utenti che ad oggi hanno usufruito del trasporto soggetti fragili (occasionale) sono 2. Informazione utile: per quanto riguarda il trasporto occasionale, si ricorda che chi ne avesse bisogno, può usufruire di appositi voucher presentando l’Isee al momento della richiesta presso i Servizi Sociali.