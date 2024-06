Il consigliere di Forza Italia all'opposizione: "Prendo atto della scelta del sindaco, ma rispondo ai miei elettori"

Terremoto politico a Desio, nessuna decisione al momento presa dal consigliere Samuel Costanza di Forza Italia, che in Consiglio siede all’opposizione, e alle Comunali del 2021 era stato il più votato con 468 voti. Per ora non si è espresso rispetto alla possibilità di passare in maggioranza, dopo l'ingresso del sindaco, Simone Gargiulo in Forza Italia, e resta in una posizione di attesa. In una nota ha spiegato la sua posizione e le sue ragioni di fronte alle vicende che hanno scosso la politica desiana. Si dice rammaricato per non essere stato coinvolto e ricorda di dover prima di tutto rispondere ai suoi elettori.

Samuel Costanza (FI): "Non sono stato coinvolto"

In merito alla decisione del sindaco, Simone Gargiulo, di aderire al partito degli Azzurri, commenta: "Prendo atto delle vicende in corso, non dimentico di essere un consigliere comunale eletto da tanti cittadini di Desio che mi hanno dato fiducia anche personale, a loro devo risposte e motivazioni delle mie scelte politiche - rimarca - Oggi nessuno ha ritenuto di rendere evidente a me e quindi ai miei elettori le novità che dovrebbero portarmi a condividere la scelta personale del sindaco".

"Decisione che implica la condivisione del programma elettorale della locale Forza Italia"

Samuel Costanza prosegue ricordando che la scelta del sindaco di cambiare casacca ed entrare in Forza Italia, dovrebbe essere supportata anche dalla condivisione del programma elettorale della locale Forza Italia, che, però, alle elezioni Comunali del 2021 si è presentata in una coalizione avversaria a quella di Simone Gargiulo.

"Una scelta - afferma Costanza - che dovrebbe essere, a mio parere, supportata da un percorso politico fatto, necessariamente, anche da impegni e condivisione del programma elettorale locale di Forza Italia e non solo dei principi generali già garantiti dalla nostra Costituzione".

"Oggi Forza Italia è all'opposizione per scelta dello stesso primo cittadino"

Pertanto "nessuna preclusione o decisione preconcetta ma ad oggi, in tutta coscienza, non sono in grado di esprimere nessun giudizio salvo il rammarico di non essere stato coinvolto nel lungo percorso che ha portato il sindaco ad aderire a Forza Italia, che ancora oggi siede tra i banchi dell’opposizione per scelta dello stesso primo cittadino".