Il Pd Seveso apre le proprie porte

A Seveso il Circolo del Pd apre le proprie porte con una serie d'iniziative intitolate "Condividiamo – Il Circolo si apre" per far conoscere idee e incontrare la cittadinanza.

Il nuovo coordinamento si presenta

Il Circolo di Seveso del Pd dà il via a una serie di iniziative dal titolo "Condividiamo – Il Circolo si apre", per far conoscere alla cittadinanza le proprie idee ed iniziative e raccogliere le idee dei cittadini che hanno a cuore la propria città. Il nuovo coordinamento, eletto poco più di un mese fa, con Samuele Spinelli che ha preso il posto di Gigi Malerba nel ruolo di segretario, si presenterà lunedì 20 novembre dalle 20 ai cittadini mettendo al centro la parola condivisione. Fanno sapere i democratici:

"In contrapposizione con il modo di comunicare dell’attuale Amministrazione, che chiude i commenti sulla propria pagina social e organizza incontri informativi con la cittadinanza durante gli orari di lavoro in settimana, il Pd locale crede fortemente che sia necessario mettere in circolo le idee, aprendosi a chi vuole confrontarsi, non per forza su temi locali, ma anche regionali e nazionali. Coinvolgere i cittadini è un modo per riavvicinare le persone ad interessarsi della politica, la gestione dei beni comuni e un maggior senso civico e comunitario, alla base per la convivenza sociale".

Presenti i segretari regionale e provinciale

Un momento di ascolto e condivisione che vedrà inoltre la partecipazione online della segretaria regionale Silvia Roggiani e del segretario provinciale Lorenzo Sala che interverranno per un saluto ai presenti. Non mancherà una condivisione più ludica con la possibilità di portare cibo e bevande da casa da condividere con i presenti. Il via appunto a partire dalle 20 nella sede di Piazza Confalonieri.