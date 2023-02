La Polizia locale si rinforza con un nuovo agente

Un nuovo agente di Polizia locale è entrato in servizio al comando di Triuggio.

Nuovo agente di Polizia locale

Questa mattina (mercoledì 1 febbraio 2023) ha preso servizio presso il Comune di Triuggio l'agente Ferdinando Cesarano che va a rinforzare il corpo di Polizia locale sostituendo un agente trasferitosi lo scorso anno in un altro Ente. Per Cesarano, 29 anni, classificato al secondo posto nella graduatoria del concorso pubblico indetto dal Comune di Verano da cui ha attinto il Comune di Triuggio per l'assunzione, si tratta del primo impiego presso una Pubblica Amministrazione. Il nuovo agente, che si è presentato con entusiasmo e voglia di fare, è stato accolto dal comandante Fabrizio Incerto e dal sindaco Pietro Giovanni Cicardi che gli ha augurato un proficuo lavoro al servizio della cittadinanza.

Il comandante verso Burago

Nel frattempo il comandante Fabrizio Incerto ha chiesto l’apertura della procedura di mobilità con destinazione Burago. Classe 1977, una laurea in Giurisprudenza, il comandante ha iniziato a lavorare nel 2004 a Sesto San Giovanni. A Triuggio è entrato in servizio il 1 luglio 2020 dopo incarichi nei vicini Comuni di Biassono e Vedano. L’ultimo incarico, prima di arrivare a Triuggio, è stato il ruolo di vice comandante a Bovisio Masciago. Giovedì scorso la Giunta ha approvato la relativa delibera inserendo però una clausola al provvedimento ovvero il trasferimento avrà luogo solo successivamente all’assunzione di un nuovo comandante. A breve si andrà ad aprire un bando di mobilità per sostituire il comandante Incerto con la possibilità di attingere alla graduatoria del concorso che si è appena concluso a Verano.

