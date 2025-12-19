L’opposizione esce dall’aula: manca il numero legale e salta il Consiglio comunale

L'Assise di stasera, venerdì 19 dicembre 2025, era chiamata a deliberare il Bilancio di previsione 2026 e il Piano Triennale delle opere pubbliche. Seduta riconvocata per martedì 23 dicembre

Manca ancora una volta il numero legale a causa dell’assenza, in Assise, di tre consiglieri comunali di centrodestra: l’opposizione esce dall’aula e salta il Consiglio comunale di Arcore.

Nuova battuta d’arresto per la maggioranza di centrodestra del sindaco Maurizio Bono. Nel Consiglio di stasera, venerdì 19 dicembre 2025, in aula non c’erano i numeri per approvare i punti all’ordine del giorno, proprio come accaduto nell’ottobre del 2024.

Stasera si sarebbe dovuto votare il bilancio preventivo 2026

All’ordine del giorno c’erano molti argomenti molto importanti come l’approvazione del programma Triennale delle opere pubbliche, l’approvazione del Documento unico di programmazione e quello del Bilancio di previsione 2026.

In totale gli assenti erano ben quattro: tre per la maggioranza di centrodestra (Daniela Sperti della civica “Viviamo Arcore”, Giovanni Timpano e Fabio Varrecchia di Fratelli d’Italia, proprio gli stessi che furono assenti anche nella seduta del 28 ottobre 2024) e Federico Bove per l’opposizione.

L’attacco di Sgura

A decretare l’uscita dall’aula delle forze di minoranza (presenti in aula con i consiglieri Simone Sgura, Michele Calloni, Luca Monguzzi, Cheick Tidiane Gaye e Paola Palma ) è stato lo stesso Sgura che ha duramente attaccato l’Esecutivo.

“Siamo in una seduta molto importante e ancora una volta non avete il numero legale per portare avanti i lavori del Consiglio comunale – ha sottolineato Sgura – Io e tutta l’opposizione abbandoneremo l’aula. Mi sembra vergognoso, ma forse è un termine forte, quello che sta accadendo. Così mi spiace ma non va bene”.

Pronta è arrivata la replica del sindaco Bono

“Consigliere Sgura lei forse l’anno scorso non c’era e non sa cosa era accaduto – ha replicato Bono – Se voi pensate che sia un problema di maggioranza come erroneamente successo l’anno scorso con il consigliere Calloni per poi arrivare a porgere le scuse alla consigliera Sperti che aveva motivi di salute… vi prego non fate lo stesso errore e la stessa brutta figura. Noi qui stiamo facendo gli interessi del Comune di Arcore. Avete il sacrosanto diritto di allontanarvi ma non ci potete dare lezioni di democrazia o di rispetto quando non sapete i motivi delle assenze. Avete già fatto brutta figura quando Sperti spiegò i motivi della sua assenza”.

“Non diamo lezioni a nessuno però voi state amministrando e voi dovete garantire la maggioranza” ha replicato Sgura a Bono.

“Noto che fate diventare una questione squisitamente politica in personale – ha aggiunto Monguzzi – C’è un problema politico da tempo in questa maggioranza. Noi reputiamo che in questo momento sia di interesse per gli arcoresi evidenziare questo problema”.

La mail delle 20.06 di Sperti

“Ho ricevuto una mail alle 20.06 da parte del consigliere Sperti che annunciava la sua assenza e me l’ha motivata non come un problema politico”, ha sottolineato il presidente dell’Assise Laura Besana. “L’opposizione ha dimostrato grande rispetto verso i cittadini quando vi abbiamo ricordato, per ben due volte, che non c’era il numero legale e nonostante ciò siamo rimasti in aula – ha aggiunto Palma – Il rispetto deve essere da entrambe le parti”.

La maggioranza non ha potuto fare altro che accettare il brutto colpo e sperare nell’approvazione dei punti all’ordine del giorno durante il Consiglio comunale che a questo punto è stato riconvocato per martedì 23 dicembre, in seconda convocazione.