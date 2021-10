Palma-Bono: dibattito pubblico ad Arcore prima del ballottaggio

Elezioni

Il dibattito tra i candidati, organizzato dal Giornale di Vimercate, è in programma per mercoledì 13 ottobre, alle ore 20.45, al CineTeatro Nuovo di via San Gregorio 25 ad Arcore

Confronto pubblico tra i candidati alla carica di sindaco di Arcore in vista del ballottaggio di domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021 organizzato dal Giornale di Vimercate.

Il dibattito tra Paola Palma, candidata sindaco di Pd, Prospettiva Civica e Lista Civica Futura e Maurizio Bono, leader della coalizione di centrodestra formata da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Viviamo Arcore è in programma per mercoledì 13 ottobre, alle ore 20.45, al CineTeatro Nuovo di via San Gregorio 25 ad Arcore.

In ottemperanza delle norme emanate per contenere l'emergenza epidemiologica da Covid-19, per assistere al dibattito tra i candidati servirà esibire il green pass all'ingresso.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti a sedere disponibili.

Il risultato del primo turno

Le urne di domenica e lunedì hanno dato ragione al centrodestra. Il candidato sindaco, l’avvocato 53enne Bono è consapevole che ha mezzo piede in Municipio. Ma è ben conscio del fatto che la strada verso la poltrona più importante di Largo Vela è ancora lontana e per vincere al ballottaggio servirà non solo convincere parte degli elettori di Luca Monguzzi , candidato sindaco di «ImmaginArcore» e M5Stelle, ma anche coloro, circa un arcorese su due, che non si sono recati alle urne domenica e lunedì.

Oltre 500 voti di vantaggio

Sono più di 500 i voti di vantaggio del centrodestra raccolti al primo turno: ben 3.328 di Bono contro i 2.812 raccolti da Palma.

Un piccolo gruzzoletto che Bono ha conquistato soprattutto nelle periferie di Arcore e che ora dovrà gestire per portare a casa la vittoria.

Durante la serata ci sarà la possibilità, per il pubblico, di porgere domande ai candidati sindaco. La serata verrà trasmessa anche in diretta streaming sulla pagina Facebook "Prima Monza".