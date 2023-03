Pedemontana e aumento delle tariffe dei servizi, centrosinistra all'attacco dell'Esecutivo Bono

Pedemontana e aumento delle tariffe di alcuni servizi e, soprattutto, dei parcheggi a pagamento: il centrosinistra arcorese va all'attacco dell'Esecutivo di centrodestra guidato da Maurizio Bono e chiede la convocazione di un Consiglio straordinario ad hoc per la trattazione dei due temi caldi.

Centrosinistra unito

Stamattina, sabato 18 marzo 2023, gli esponenti del Partito democratico, insieme ai colleghi di "ImmaginArcore", "Prospettiva civica" e "Azione" hanno organizzato una conferenza stampa nella sede dei democratici di via Umberto Primo, ad Arcore, per fare il punto su due temi attuali della vita amministrativa arcorese.

Presenti all'incontro Davide Pennati e Luca Villa del direttivo Pd, il consigliere comunale Michele Calloni e il collega di ImmaginArcore Luca Monguzzi, oltre all'ex assessore ai Lavori Pubblici Fausto Perego.

Per il partito di Carlo Calenda erano presenti Nunzia Caporale e Marco Raimondi. Ha partecipato alla conferenza stampa anche Luca Brambilla , coordinatore di Prospettiva Civica e membro del comitato di quartiere Arcore Sud.

"Su Pedemontana dal sindaco solo parole"

Forte l'attacco sferrato sul tema Pedemontana. Una critica che ha preso spunto dalla recente decisione del sindaco di Lesmo Francesco Montorio di presentare il ricorso al Tar contro l'autostrada.

"Siamo molto stupiti dall'atteggiamento del primo cittadino Bono che negli ultimi mesi, a parole, si è speso contro l'autostrada - hanno sottolineato i presenti - Peccato, però, che alle parole non sono seguiti i fatti. Per giustificare il suo "no" al ricorso al Tar con Montorio ha sostenuto che non è possibile spendere soldi pubblici per una battaglia politica. Se un sindaco crede nella difesa del territorio allora porta avanti la sua battaglia in azioni concrete. Non capiamo la sua retromarcia improvvisa o meglio, la capiamo benissimo: forse lui avrebbe presentato ricorso ma i partiti della sua maggioranza l'hanno prontamente stoppato ed è giusto che gli arcoresi sappiano come sono andate le cose. Fu proprio Bono, in un recente incontro organizzato proprio dal Pd, a rimarcare il fatto che l'unica possibilità per fermare l'autostrada sarebbe stata quella del ricorso alle vie legali. Il sindaco ha sempre detto che è indipendente e che non prende ordini dai partiti. Vediamo se è un civico o meno e gli arcoresi hanno il diritto di sapere come la pensa veramente".

La mozione del centrosinistra

Per il prossimo Consiglio le tre forze di centrosinistra hanno presentato una mozione.

"Con la mozione chiediamo a tutti i consiglieri comunali di fare chiarezza e di dire una volta per tutte come la pensano su Pedemontana - ha aggiunto Monguzzi - Chiediamo di aderire all'iniziativa portata avanti da Montorio e di attivarsi sul territorio affinchè si possa iniziare a ragionare in termini concreti sul problema dei trasporti della nostra zona, in particolare sul trasporto su ferro. Infine approvare la mozione sarebbe l'ordine del Consiglio alla Giunta di spendere soldi pubblici per fare il ricorso al Tar: in questo modo toglieremmo al sindaco il problema riguardante lo spendere soldi pubblici per una battaglia politica. Magari è vero, come sostiene il sindaco, che le possibilità di vincere al Tar sono poche. Però, personalmente, posso dire che se avessi ragionato come lui sul discorso Rsa davanti al Palaunimec forse avremmo già assistito all'edificazione dello stabile. E invece...".

L'aumento delle tariffe

Anche il recente aumento del costo dei parcheggi a pagamento è oggetto di un'altra mozione presentata dalle forze di centrosinistra.

"In un momento già difficile per inflazione e carovita, la Giunta ha scelto di penalizzare ulteriormente famiglie, lavoratori e pendolari, con aumenti indiscriminati che peseranno soprattutto sulle fasce più deboli - hanno sottolineato i presenti - Con il nuovo bilancio non solo non diminuiscono Imu e addizionale Irpef, richiesta che per anni ha fatto la Destra alla precedente amministrazione, ma aumentano tutte le tariffe: la mensa del 6%, il trasporto scolastico del 10%, il canone orario delle palestre del 50% per le associazioni, i parcheggi della stazione diventano tutti a pagamento e l’aumento è del 20% per la tariffa oraria, 20% per l’abbonamento mensile per i non arcoresi e del 15% per gli arcoresi. Dulcis in fundo pigliano anche per i fondelli i cittadini. Tutti i parcheggi della Stazione a pagamento e scrivono sulla Delibera di Giunta: “Ritenuto di: prevedere nuove forme di abbonamento sul parcheggio scambiatore compatibili con una politica sostenibile che favorisca il trasporto pubblico e disincentivi l’utilizzo dei veicoli privati”".ù

"Parcheggi gratuiti per gli arcoresi"

Nella mozione le forze di centrosinistra hanno chiesto all'Esecutivo una retromarcia sull'aumento delle tariffe.

"Per quanto riguarda i parcheggi della stazione noi siamo molto attenti al tema della sostenibilità e di certo aumentare il costo del parcheggio a pagamento non incentiva l'utilizzo del treno - ha sottolineato Calloni - La nostra proposta è quella di rendere gratuiti i parcheggi a pagamento alla stazione per gli arcoresi. In secondo luogo si potrebe cercare un dialogo con Trenord al fine di riuscire ad ottenere un contributo economico che possa colmare l'eventuale diminuzione del gettito proveniente dalla diminuzione delle tariffe. Mi sono anche preso la briga di controllare quanto costano i parcheggi di interscambio di Gessate e Cologno Nord che sono simili al nostro. Vi assicuro che costano molto meno e hanno prezzi molto più accessibili".

Quanto costerà parcheggiare alla Stazione?

Alla stazione tutti gli stalli di sosta del parcheggio di via De Gasperi diventeranno a pagamento dal prossimo 3 aprile tranne la piccola area sosta che si trova accanto al vecchio passaggio a livello di via Battisti. Il biglietto giornaliero costerà 4 euro per gli arcoresi e 5 per i non residenti (prima era 2,10 euro al giorno per tutti), passa da 6,50 euro a 10 euro il settimanale (12 per i non residenti), da 22 euro a 35 euro l’abbonamento mensile (40 per i non residenti), 75 euro il trimestrale (90 per i non residenti), e 230 l’annuale (275 per i non residenti).

"Venti minuti di gratuità in centro sono pochi"

Un altro aspetto critico, secondo il centrosinistra, è la gratuità di venti minuti per chi parcheggerà sulle strisce blu in città. "Sono veramente pochi venti minuti, chiediamo un aumento della fascia di gratuità - hanno continuato i presenti - Tra l'altro nelle linee programmatiche della Giunta, votate a febbraio, avevano scritto che la sosta gratuita sarebbe stata di 30 minuti e non di 20. Perchè questo cambio?".