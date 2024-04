Pini all'attacco: "Da Bonfrisco e Notaro mercato delle vacche"

"Pensavano di strappare un accordo elettorale con noi, a meno di 50 giorni dal voto, chiedendo ben 4 consiglieri comunali e 2 assessorati. Forse pensavano di essere al mercato delle vacche. Perderemo voti, forse, ma di certo non la nostra dignità, la faccia, la serietà e il lavoro che stiamo portando avanti sul programma elettorale da almeno un anno... ".

Duro, anzi durissimo. L'avvocato Gianni Pini, candidato sindaco di "Villasanta civica", la lista di centrodestra, mette definitivamente la parola fine sulla possibile alleanza alle prossime elezioni comunali con l'ex arbitro di Serie A Angelo Bonfrisco e con l'ex presidente dei commercianti di Villasanta Basilio Notaro.

Una presa di posizione dai toni forti

Una conferenza stampa dai toni forti quella che lo stesso Pini ha organizzato nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 17 aprile, direttamente nel quartier generale del centrodestra in via Garibaldi 16 a Villasanta. Un incontro con la stampa che lo stesso Pini ha organizzato a seguito della decisione di Bonfrisco e Notaro di scendere in campo con una propria lista.

"Vorrei mettere al servizio dei miei concittadini le competenze professionali e sociali che ho acquisito in questi anni con la passione, l’energia, la serietà e l’impegno che metto in ogni progetto in cui credo - aveva annunciato Bonfrisco giovedì della scorsa settimana, poche ore dopo che lo stesso Pini aveva annunciato la squadra di candidati al Consiglio comunale - Per questo insieme ad altri amici, dopo alcuni contatti con il centrodestra a livello locale, abbiamo formato una lista, passatemi la metafora calcistica, in extra time, per candidarci alle prossime elezioni comunali dell’8 e del 9 giugno. L’obiettivo è di imprimere una svolta, un cambio di passo a Villasanta, dove ho già fatto l’assessore allo Sport, alcuni anni fa, realizzando anche progetti sociali ed educativi in diversi ambiti".

Il centrodestra siamo noi

"Noi abbiamo fatto un percorso di oltre un anno per arrivare pronti all'appuntamento elettorale ma, evidentemente, questo aspetto a qualcuno non era chiaro - ha subito attaccato Pini - La mia candidatura è il frutto dell'incontro tra alcuni civici e tutti, ribadisco tutti i partiti del centrodestra: Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia oltre alla componente del mondo cattolico villasantese rappresentata da Antonio Ubiali. In tempi non sospetti la mia candidatura era stata presentata e aveva ottenuto l'ok da parte di tutti i vertici dei tre partiti. Ho incontrato Rosario Mancino di Fratelli d'Italia. La stessa cosa è stata fatta con la Lega, in particolare con il consigliere regionale Alessandro Corbetta e il presidente della provincia Luca Santambrogio. Ho incontrato alcune volte anche l'assessore regionale Giorgio Maione ,con il quale abbiamo anche parlato a lungo del futuro della Lombarda. Ho avuto il piacere di presentare la mia candidatura anche al forzista Riccardo Borgonovo. Insomma ho ottenuto l'ok da parte di tutti. Bonfrisco e Notaro rappresentano loro stessi, non i partiti del centrodestra come vanno sostenendo e questo lo ripeto con forza".

L'incontro di martedì sera tra Pini, Bonfrisco e Notaro... e la fumata nera

Martedì sera 16 aprile i tre si sono incontrati a casa del candidato sindaco del centrodestra per un vertice che aveva lo scopo di gettare le basi per una possibile alleanza. In realtà il tentativo è presto naufragato a seguito delle richieste avanzate dall'ex arbitro di Serie A.

"E' mia abitudine incontrare tutti e così ho fatto anche con Bonfrisco e Notaro - ha continuato Pini - Ho chiesto quali erano le loro intenzioni. Per stringere un accordo elettorale con noi hanno chiesto l'inserimento di 4 candidati al consiglio comunale indicati da loro e due assessorati. Ho chiesto i nomi dei quattro che sarebbero dovuti entrare in lista e loro due hanno confermato la loro presenza ma non hanno specificato chi erano gli altri due. Cioè avrei dovuto accettare un accordo praticamente al buio. Ho risposto a Notaro e Bonfrisco che sarebbe stato difficile da parte mia accontentare le loro richieste. Direi richieste surreali perchè prima di decidere gli assessori bisogna vincere le elezioni. Sicuramente in squadra con me ci sarà Angela Calloni che si occuperà di Bilancio e un professionista che si occuperà di Urbanistica. Dopo aver incontrato Bonfrisco e Notaro mi sono confrontato con i miei candidati e insieme abbiamo deciso di rifiutare la proposta avanzata dai due e di proseguire per la nostra strada".

Lautaro il rigore l'ha già tirato e sbagliato... la partita è finita

Pini ha voluto dunque mettere una parola fine sulla possibilità di accordo con i due utilizzando anche una metafora calcistica.