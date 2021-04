E’ Roberto Marini il nuovo vicesindaco e assessore della Giunta guidata dal sindaco Alberto Rossi. Subentra a Luigi Pelletti, che si è dimesso per motivi personali.

Roberto Marini nuovo assessore

L’annuncio ufficiale nella mattinata di oggi, lunedì 19 aprile: Roberto Marini, come anticipato venerdì da Prima Monza, è il nuovo vicesindaco e assessore alle Politiche ambientali, smart city e innovazione digitale. Subentra a Luigi Pelletti che, proprio nella giornata odierna, ha rassegnato le dimissioni per motivi personali. Ingegnere seregnese di 48 anni, Roberto Marini fa parte della lista civica Ripartiamo Insieme che sostiene la maggioranza di centrosinistra e della quale Luigi Pelletti è stato fra i fondatori.

La soddisfazione del sindaco Rossi

“La parola d’ordine è sempre stata continuità e siamo felici che il passaggio sia avvenuto in tempi brevi”, ha commentato il sindaco Alberto Rossi a Palazzo Landriani, nella presentazione alla stampa locale. “E’ la persona giusta al posto giusto” le parole di Luigi Pelletti nell’ideale passaggio del testimone, anche se nelle scorse settimane erano circolate anche altre ipotesi, fra cui Marco Alberio, Massimiliano Riva, Gabriele Trabattoni e Felice Cesana. Le dimissioni di Luigi Pelletti erano state annunciate nell’ultimo Consiglio comunale.

Le prime parole del nuovo vicesindaco

“Affronterò questa nuova esperienza con entusiasmo e passione, ma anche concretezza come tutte le altre sfide che ho affrontato in campo professionale, in modo entusiasta e propositivo – le prime parole del nuovo vicesindaco e assessore, padre di tre figli – Mi sono già occupato di rigenerazione urbana e mobilità sostenibile e l’assessorato è incline alle mie competenze e alle mie passioni personali”.

