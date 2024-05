Salta la candidatura di Carmelo De Luca: a Giussano sarà sfida a due

Documenti incompleti, irregolarità nelle firme e nelle autentificazioni e salta così la candidatura di Carmelo De Luca alla carica di sindaco a Giussano. L'ingegnere non è riuscito a presentare per tempo la sua lista "Giussano al centro" e ora nella sfida elettorale dell'8 e 9 giugno, ci saranno solamente Marco Citterio e Pierluigi Elli.

Problemi con le firme, sabato mattina

Ci ha provato fino all’ultimo minuto, ma alla fine Carmelo De Luca ha dovuto gettare la spugna e fermarsi. Rinunciando a partecipare alla sfida elettorale per l’elezione del sindaco. Nonostante l’ingegnere avesse trovato, sul filo di lana, 11 candidati per comporre la sua lista, «Giussano al centro». Sabato mattina, quello che sarebbe dovuto essere il terzo candidato sindaco, si è presentato all’Ufficio elettorale del Comune con la lista dei candidati, il simbolo e le firme, peccato però che la documentazione necessaria per avviare la candidatura presentasse diverse irregolarità.

La decisione di ritirare la candidatura

Mancavano firme, autentificazioni, moduli e si è creata una certa tensione nell’ufficio. De Luca, fino alla fine, ha cercato di correre ai ripari, contattando quei candidati i cui documenti erano incompleti e che non avevano ancora sottoscritto la candidatura, ha cercato anche di recuperare le firme mancanti per la sottoscrizione della lista, coinvolgendo alcuni consiglieri comunali presenti in Municipio, ma tutto è stato inutile. La documentazione necessaria non è stata completata correttamente entro i tempi stabiliti. L’ingegnere quindi ha dovuto rinunciare a presentare la sua candidatura.

Il commento di De Luca

«Il nostro progetto si poneva l’obiettivo di dare un’offerta politica libera e indipendente alla città. Posso dire con franchezza che si è creato un gruppo di lavoro affiatato e del risultato mi assumo tutte le responsabilità - precisa De Luca - Abbiamo dato concretezza al nostro sogno in ritardo, ma tutti abbiamo collaborato e lavorato duramente. Ora con l’intenzione di proseguire con i nostri ideali, possiamo dire che il primo mattone è stato costruito. Il vero fallimento per definizione sarebbe stato non averci provato. La nostra giovinezza ci ha portato ad affrontare difficoltà burocratiche e legislative che avevamo sottovalutato. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno sostenuto».

In corsa ora ci sono solo Marco Citterio e Pierluigi Elli

Sarà dunque una sfida a due, tra centro destra e centro sinistra. Entrambi i candidati Marco Citterio e Pierluigi Elli, hanno presentato le proprie liste. Per il centro destra, Citterio potrà contare su quattro liste: Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e la civica creata dall'ex grillino Luigi Stagno, Progetto Giussano.

Pierluigi Elli sarà invece sostenuto dalla lista del Partito democratico e dalla lista civica Servire Giussano.

In totale sono quasi 90 i giussanesi in corsa per un posto in Consiglio comunale.