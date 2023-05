Salvini fa tappa a Nova Milanese e lancia la candidatura di Elena Maggi. Ieri sera, venerdì 4 maggio, in piazza Marconi ha fatto tappa il ministro dei Trasporti e leader della Lega

Salvini e non solo a Nova Milanese

A ormai poco più di una settimana dalle elezioni amministrative a Nova Milanese, ieri, venerdì 4 maggio, una gremita piazza Marconi ha accolto il leader della Lega Matteo Salvini e con lui tanti altri esponenti del partito presenti a sostenere la candidatura di Elena Maggi. Tra loro il senatore Massimiliano Romeo, le europarlamentari Silvia Sardone e Isabella Tovaglieri e il deputato Fabrizio Cecchetti.

"E' 20 anni che la sinistra governa Nova. Se ritenete che Nova sia al massimo per come il Pd la sta governando per questi 20 anni, continuate a votare a sinistra. Se vi aspettate qualcosa in più, Elena Maggi è la donna da scegliere e il Centrodestra è pronto - ha dichiarato Salvini - Penso Nova possa meritare di più. Chi non vota sappia che non sceglie. Chi non vota non può lamentarsi poi. Se qualcuno pensa che Nova possa meritare qualcosa di più noi mettiamo a disposizione una squadra che ha esperienza amministrativa a Nova e non solo a Nova. Quella del 14 è anche una scelta di valori, il 14 maggio è la festa della mamma, non del genitore uno o genitore due".

"In Brianza stiamo lavorando con i sindaci"

Salvini, prima di raggiungere Nova, si trovava a Roma e ha parlato anche dei suoi impegni da ministro dei Trasporti:

"Ero a dirigere la cabina di regia sull'emergenza idrica. Abbiamo portato 100 milioni per sistemare fognature, laghi e corsi d'acqua. In Brianza stiamo lavorando con i sindaci per incrementare i servizi di trasporto pubblico. Stiamo lavorando su metropolitane, ferrovie, strade ed autostrade - ha sottolineato - Vuol dire che i ministri della Lega sono al lavoro, come il ministro dell'Istruzione che ha aumentato gli stipendi degli insegnanti e sta riportando la sana educazione in classe. Da ministro dei Trasporti sto lavorando anche per rinnovare il codice della strada e portare regole e buon senso anche sulle due ruote".

Maggi: "Coalizione unita, alla faccia di chi dice il contrario"

Dopo Salvini ha preso parola la candidata sindaco:

"Nova è diventata una città dormitorio, ma in realtà è un paese bellissimo. L'immobilismo ha portato a negozi sfitti, piazze vuote e problemi di viabilità - ha affermato - Ho scelto di abitare a Nova, credo sia anche meglio che nascerci. Voglio rimanere qui, voglio che Nova piaccia a me, a mio figlio e anche alle generazioni successive. Ringrazio tutta la coalizione, siamo uniti, siamo amici, alla faccia di chi dice che non è vero. Vogliamo rilanciare sport e commercio, non promettiamo sogni, ma ci sono bandi da poter sfruttare. Andate a votare per cambiare".

Romeo e Cecchetti: "Uniti si vince"

Anche nei loro interventi Romeo e Cecchetti hanno sottolineato come l'unione faccia la forza: