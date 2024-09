Serata Pedemontana, la replica del sindaco Bono al Pd arcorese

"Innanzitutto mi preme sottolineare che mi sarei aspettato almeno un invito a partecipare alla serata su Pedemontana da parte del Pd arcorese - ha replicato Bono - Magari prima di processare un sindaco per le sue idee o per quello che non ha fatto sarebbe stato utile anche invitarlo. Questo modo sicuramente poco

corretto di procedere non mi è affatto piaciuto e mi ha amareggiato molto, soprattutto alla luce del fatto che tutte le serate su Pedemontana che ha organizzato il sottoscritto sono state ampiamente pubblicizzate e, soprattutto, aperte alla partecipazione delle forze di minoranza. Se mi avessero invitato avrei portato il mio pensiero in merito. In secondo luogo chiedo a Calloni: dov'era il Pd quando è stato redatto il progetto Pedemontana? Cosa hanno fatto per contrastarlo? Ricordo in campagna elettorale che il Pd avrebbe avanzato una class action contro l'infrastruttura. Ricordo a Calloni che al ricorso avanzato dall'ex sindaco di Lesmoal Tar contro Pedemontana avrebbe potuto benissimo aderirvi come singolo cittadino oppure anche come partito. Perchè non l'ha fatto? Era un suo diritto. Il Pd avrebbe potuto pagare l'avvocato, per esempio. Per quanto riguarda il merito del ricorso, avanzato da Lesmo e rigettato, ricordo ancora a Calloni che anche molti altri sindaci di centrosinistra, per esempio Usmate e Vimercate, hanno deciso di non aderirvi. Conunque subito dopo la festa patronale sarà mia intenzione organizzare un' assemblea pubblica, ovviamente aperta a tutti, anche alle forze di opposizione, per fare il punto su Pedemontana in base alle notizie a nostra disposizione".