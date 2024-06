Sindaco in Forza Italia: "Centrodestra ricompattato, siamo uniti e più forti"

Il sindaco lascia la Lista Civica Per Desio per Forza Italia, i coordinatori provinciali FI, Lega e Fratelli d'Italia: "Centrodestra ricompattato, siamo uniti e più forti".

I coordinatori provinciali: "Nel Centrodestra ricomposta la frattura"

“Abbiamo compattato il Centrodestra. Siamo qui perché vogliamo dissipare dubbi e preoccupazioni che si sono susseguite in questo periodo. E’ una scelta che non è nata ieri, ma neanche da chissà quanto. La presentazione dei segretari provinciali serve a dare il giusto posizionamento politico a questa operazione”. Ha introdotto così il sindaco di Desio, Simone Gargiulo, la conferenza durante la quale i provinciali di Forza Italia, Luca Veggian, Fratelli d’Italia, Roberto Ceppi, e della Lega, Andrea Villa, hanno ufficializzato il cambio di casacca del primo cittadino, che ha lasciato la Lista Civica Per Desio e ha ricevuto la tessera azzurra da Antonio Tajani. L’ingresso di Gargiulo in Forza Italia ha scatenato un terremoto politico, perché in Consiglio comunale a Desio il partito siede all’opposizione con il consigliere Samuel Costanza, con cui ripetuti sono stati gli scontri sin dall'insediamento.

Veggian (Forza Italia): "E' un risultato importante"

Luca Veggian, coordinatore provinciale di Forza Italia, ha così spiegato la scelta del sindaco: “Abbiamo iniziato a conoscerci, c'era da parte mia stima per il lavoro che Simone Gargiulo stava facendo a Desio. La cosa più importante, comunque, è il risultato che annunciamo oggi, ed è quello che siamo riusciti a ricompattare il Centrodestra. L’annuncio è arrivato adesso perché siamo stati impegnati per le elezioni, tra Europee e Amministrative". Poi ha aggiunto: "Leggo con il sorriso le critiche che fanno le opposizioni e mi metto nei loro panni, capisco che sono preoccupati perché se due anni fa il Centrosinistra ha perso con un Centrodestra spaccato, saranno ancora più impensieriti per la prossima tornata elettorale”.

"Forza Italia può portare un valore aggiunto"

In maggioranza, ha ricordato Veggian, “noi entriamo in punta di piedi, siamo gli ultimi arrivati e a disposizione per qualsiasi tipo di bisogno e di suggerimenti". Si è detto contento per l’arrivo di Simone Gargiulo in Forza Italia. "Dal nazionale c’è stata l’indicazione di coinvolgere i soggetti che condividono i nostri principi tra cui anche le liste civiche, e così è stato. Poi abbiamo scelto un momento simbolo per la consegna della tessera, direttamente dalle mani del segretario nazionale, Antonio Tajani". Quindi ha sottolineato: "Centrodestra è sinonimo di buon governo e vince quando è unito. Questo è un bellissimo e importante passaggio, pensando che Forza Italia possa portare un valore aggiunto e possa così essere rimossa nella maggioranza desiana questa anomalia”.

Lo strappo con la Lista Civica Per Desio, assente alla conferenza

Riferendosi alla Lista Civica Per Desio il sindaco ha specificato: “Fino a oggi abbiamo ben governato. Non è stato semplice accettare la mia scelta, lo ammetto, ma il progetto è ben chiaro anche a loro e l’appoggio continuerà a esserci. E' evidente che finora abbiamo amministrato con questa lacuna e vogliamo oggi colmarla con questa operazione che arriva dall’alto; c’è stata la volontà di ricompattare delle forze che lavorano insieme a tutti i livelli". Si è poi detto "soddisfatto per la reazione della mia lista, vuol dire che è cresciuta e che ha acquistato consapevolezza. La lista che abbiamo costruito insieme oggi ha una testa più che pensante che sicuramente andrà avanti a fare del bene per la città come ha sempre fatto, con o senza di me". Alla conferenza non era presente nessun rappresentante della Lista Civica Per Desio, non invitata, che alla vigilia ha diramato un comunicato stampa per annunciare l'assenza, affermando che sarebbe stata "inopportuna. L'attività della nostra Lista Civica viene esercitata a livello locale e deve rimanere estranea a strategie politiche sovracomunali", una scelta "le cui conseguenze nell'Amministrazione comunale sono a oggi ben lontane dall'essere definite".

Ceppi (FDI): "Il Centrodestra unito governa bene", Villa (Lega): "Il Centrosinistra crea polemiche ad arte"

“Il Centrodestra quando è unito governa bene – è intervenuto Ceppi – Siamo tre forze politiche che ben si compensano e possiamo rispondere bene alle esigenze della Brianza. Avrei preferito che fosse condiviso prima, ma la presenza di Forza Italia al governo cittadino arricchisce questo percorso”.

“Un conto è far parte di una lista civica e un conto di un partito – ha ricordato Villa – Le dinamiche sono più complesse. Il sindaco resta lo stesso e per noi le linee di mandato, che abbiamo approvato in Consiglio, sono la Bibbia della nostra Amministrazione che cerchiamo di mettere in atto tutti i giorni, con le varie difficoltà del caso. In questo modo siamo andati a ricomporre una frattura nel Centrodestra, che tra i Comuni sopra i 15mila abitanti si era creata solo nella nostra città. L'auspicio è che si possa andare avanti senza scossoni, rafforzati da questo nostro assetto, ma consapevoli che chi ci ha votato ci ha dato un mandato chiaro. Facile? No. Il Centrosinistra crea polemiche ad arte e sposta l’attenzione da tante buone azioni che stiamo mettendo in atto”.

Gargiulo, però, è convinto: “Da questa situazione usciamo compatti e più forti di prima, questa è la notizia che sucita disagio in chi cerca di contrastarci. E’ questo il timore che crea nella minoranza”.

"Il consigliere rimarrà in Forza Italia, entrerà a far parte della maggioranza"

Il primo cittadino ha poi confermato: “Andremo avanti con il programma con cui i desiani ci hanno eletto, nel solco avviato”, e “non ci saranno cambi in Giunta” mentre rispetto al consigliere Samuel Costanza di Forza Italia, che siede in Consiglio all’opposizione, Veggian ha puntualizzato: “Abbiamo parlato con lui, ci ha detto che vuole rimanere in Forza Italia, non ha intenzione di cambiare bandiera. Gli abbiamo chiesto se volesse discostarsi e nel caso resterebbe indipendente, lui ha detto che vuole continuare a essere di Forza Italia, quindi entrerà a far parte della maggioranza”. Per quel che riguarda il partito locale degli Azzurri, ha infine spiegato: “Al momento non c'è un coordinatore cittadino, cercherò io di sopperire all'assenza finché non sarà nominato un nuovo commissario. Il partito dovrà essere riorganizzato, a Desio come in tanti altri Comuni”.