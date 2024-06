Sindaco in Forza Italia, presa di posizione di Fratelli d'Italia, partito che fa parte della maggioranza al governo di Desio. "Andremo avanti, rimanendo fedeli al programma elettorale presentato ai cittadini desiani". Con una nota, firmata da Pia D’Andrea, portavoce cittadino, da Fabio Arosio, presidente del Consiglio, dagli assessori Fabio Sclapari e Samantha Baldo, e dai consiglieri comunali Carmelo Gangi (capogruppo), Simona Mariani, Andrea Cantù e Stefano Canzian, il gruppo ha espresso la propria posizione in merito al cambio di casacca del primo cittadino.

A Desio la presa di posizione di Fratelli d'Italia

"Il clamore mediatico che da tempo interessa il nostro partito in città nonché le ultime vicende politiche, meritano una doverosa presa di posizione da parte del nostro gruppo - questo il contenuto della nota diffusa nella serata di ieri, giovedì, 6 giugno, da Fratelli d'Italia - Il grande impegno profuso dalla segreteria locale, dagli assessori e dal gruppo consiliare in questi quasi tre anni di Amministrazione, non può e non deve essere offuscato da scelte politiche personali o da personalismi anche all’interno del partito locale".

"Una scelta che necessitava di una maggiore condivisione"

In merito al passaggio del sindaco, Simone Gargiulo, in Forza Italia, così si esprime il gruppo di Fratelli d'Italia: "Rispettiamo la scelta operata dal sindaco, seppure la stessa necessitasse di una maggiore condivisione, ma ribadiamo che il nostro agire nella direzione di far rinascere questa città non subirà alcun tipo di cambiamento, rimanendo fedeli al programma elettorale presentato ai cittadini desiani".

Fratelli d'Italia conferma la volontà di proseguire il mandato

Fratelli d'Italia poi puntualizza: "L’allargamento ad una forza politica che da sempre si colloca, a tutti i livelli, all’interno della coalizione di Centrodestra, è il fisiologico epilogo che non si era riuscito a raggiungere sin dal primo turno, forse, a causa di qualche personalismo. In accordo, quindi, con il nostro segretario provinciale, Roberto Ceppi, confermiamo la volontà di proseguire con il mandato che ci è stato affidato dai cittadini". E conclude: "Attendiamo che questa vicenda venga affrontata il più velocemente possibile nella sede istituzionale, cosicché il nostro impegno potrà continuare a essere finalizzato al vero bene comune".