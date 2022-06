Squadra che vince non si cambia: il sindaco di Lentate conferma la Giunta

Squadra che vince non si cambia e il sindaco di Lentate, Laura Ferrari, a due giorni dall'inizio del suo secondo mandato, ha confermato la Giunta.

Ecco la "nuova" Giunta di Lentate, Boffi vicesindaco

"Dopo il risultato di lunedì, martedì sono stata proclamata ufficialmente sindaco di Lentate e mi sono subito messa al lavoro per la nuova Giunta, per dare continuità - ha esordito il primo cittadino questo pomeriggio, giovedì 16 giugno 2022, nel suo ufficio in Municipio - E' praticamente identica a quella di prima, cambia solo il vicesindaco". Il braccio destro di Ferrari sarà Marco Boffi (Lega), che riceve il testimone da Matteo Turconi Sormani (Lega). "Ringrazio Matteo per quanto fatto in questi cinque anni, il suo impegno è stato riconosciuto anche dagli elettori, dato che è risultato il più votato con 168 preferenze - ha proseguito Ferrari - Ha anche traghettato Marco a questo momento, passando l'incarico al suo segretario locale della Lega ma anche a un suo caro amico. Penso che sia un bel messaggio, in politica non bisogna cristallizzarsi, bisogna creare un gruppo che sappia lavorare in prospettiva, immaginando il futuro dopo di noi".

Gli altri assessori

Il nuovo vicesindaco continuerà a occuparsi di Politiche sociali e Sport, deleghe che ha avuto per i cinque anni del primo mandato, mentre a Turconi rimangono quelle a Lavori pubblici e Urbanistica e si aggiunge la Cultura. Confermata anche Barbara Russo come assessore al Bilancio, che si occuperà anche di Personale ed Eventi. Fanno sempre parte della squadra anche l'assessore tuttofare Andrea Pegoraro (Lega), con le deleghe ad Ambiente e Decoro urbano, e quello all'Istruzione, Domenico Pansera (Forza Italia).

Ognuno di loro si occuperà dei rapporti con una frazione

A ognuno di loro, inoltre, il sindaco ha affidato l'incarico di occuparsi dei rapporti con una o più frazioni del territorio "in modo che oltre a me, che sono sempre presente, i cittadini delle varie località possano avere un altro interlocutore per particolari esigenze", ha precisato. Turconi si occuperà di Copreno, Boffi di Lentate capoluogo, Pansera di Camnago e Pegoraro di Birago e Cimnago.

Nessun assessorato (per ora) a Fratelli d'Italia

Nessun assessorato (per ora) a Fratelli d'Italia, la new-entry di queste elezioni amministrative, che con la sua presenza ha permesso a Ferrari di essere sostenuta da una coalizione che ha raggruppato tutto il Centrodestra. "In campagna elettorale ho sempre detto che avrei considerato i risultati e i cittadini hanno dimostrato di volere confermata la formazione attuale, quindi la Giunta rimane questa - ha precisato Ferrari - Anche Fratelli d'Italia comunque ha ottenuto un buon riscontro e i lentatesi le hanno dato fiducia, mi complimento coi due consiglieri eletti (Simone Grassi e Antonio Vescovi, ndr). Ad ogni modo, come ho spiegato anche a loro, in politica ci vogliono impegno e tanta pazienza. Devono dimostrare di saper lavorare con il resto del gruppo e fare gavetta, poi nel caso verranno ricompensati".